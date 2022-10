Per festeggiare i vent’anni di carriera i Modà annunciano il tour nei teatri italiani

Modà tour 2023. La band italiana si prepara a festeggiare i vent’anni di una carriera in cui hanno conquistato 1 disco di diamante, 30 dischi di platino e 10 dischi d’oro con un tour che, per la prima volta, li vedrà esibirsi nei teatri.

I live saranno anche l’occasione per celebrare i dieci anni dall’uscita dell’album Gioia.

Ad accompagnare sul palco Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) ci sarà un’orchestra.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners, prenderà il via da Roma per poi fare tappa a Milano, Torino, Brescia, Firenze, Bari, Napoli e Bologna. La partenza è fissata per il 27 marzo e chissà che non ci sia la voglia di provare a tornare sul palco del Festival di Sanremo.

Questo il calendario completo degli appuntamenti.16.00 online.

Modà tour 2023 le date

27 marzo 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

2 aprile 2023 TORINO Teatro Colosseo

5 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 202 FIRENZE Teatro Verdi

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

