Sanremo 2023: straordinari per Amadeus, tutti vogliono esserci. Nomi inaspettati, debutti, coppie inedite e ritorni importanti

Sanremo 2023 cantanti in gara… manca circa un mese e mezzo, due al massimo, all’annuncio annuale più atteso nel mondo della musica italiana, che sia tra addetti ai lavori, fan e pubblico in generale. Quello del cast del Festival di Sanremo che, per il quarto anno, vedrà alla guida nella doppia veste di conduttore e direttore artistico (quest’anno anche di Area Sanremo), Amadeus.

L’obbiettivo di Ama è chiaro: cercare di riuscire a far meglio delle annate precedenti scegliendo ottime canzoni. Una missione non semplice se contiamo che 19 canzoni su 25 in gara lo scorso anno sono riuscite a conquistare una certificazione e che le vendite, tra singoli e album (ne sono usciti pochissimi) superano quota 3.000.000 di copie vendute.

Una missione non facile ma Amadeus ha dimostrato di saper scegliere le canzoni e, cosa non scontata, saper anche dire di no.

I nomi e le possibili liste dei 22 campioni in gara al Festival (a cui si aggiungeranno tre nomi da Sanremo Giovani) si rincorrono in questi giorni sui siti web. Alcuni praticamente impossibili come Laura Pausini, che ovviamente però sarà presente per festeggiare i trent’anni di carriera partiti proprio dall’Ariston nel 1993 con La solitudine, a Eros Ramazzotti.

Continua ad essere insistente anche il nome di Tiziano Ferro in gara, qualche rumors che ci è giunto parla anche in una possibile coppia con Madame. Onestamente noi continuiamo ad essere scettici su questa possibilità di un debutto in gara del cantautore di Latina.

Al di òà di quello che si legge qua e là non ci sarà neanche Il Volo. Il trio, impegnato nel tour mondiale, non ha intenzione di tornare, almeno per quest’anno.

Ci sarà invece, quasi certamente, un altro grande cantautore… cliccate in basso su continua per iniziare a leggere i nomi che girano nell’aria ricordando una cosa importante. Non troverete nessuna lista di 22 artisti per un semplice motivo… Amadeus a parte qualche certezza non ha ancora scelto cantanti e canzoni. E noi non siamo in grado di indovinare i numeri al SuperEnalotto, figuriamoci i pensieri di Amedeo!

Gli artisti che stanno presentando brani, quasi tutti almeno due canzoni, sono in molti e alcuni di loro ci tengono ad esserci ma non c’è la canzone la giusta e il direttore artistico punta alle canzoni.. se poi c’è il connubio canzone/nome ancora meglio.

Andiamo avanti partendo dagli uomini…