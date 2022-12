Lo Stato Sociale annuncia il ritorno... prima con un tour e poi il nuovo album

Lo Stato Sociale nuovo tour e nuovo album. Arriva oggi l’annuncio ufficiale da parte della band capitanata da Lodo Guenzi.

Il gruppo ha scelto di presentare le nuove canzoni prima live e, solo in seguito, a maggio del 2023, pubblicare il nuovo disco con Garrincha Dischi/Island Records. Album che sarà anticipato da un primo singolo in uscita a gennaio 2023.

“Non pubblichiamo un vero disco di inediti dal 2017 e, anche se nel frattempo abbiamo fatto tante cose più o meno divertenti, ci mancava poter costruire un discorso completo di musica e parole. Siccome la cosa più divertente in assoluto è suonare dal vivo, abbiamo deciso di presentare il disco con un tour di 11 date in anteprima. Tutte a prezzi popolari, come da tradizione.

Prima suoniamo il disco e poi lo pubblichiamo: vi assicuriamo che è bellissimo e pieno di noi, di voi e di quello che vediamo intorno. È la nostra visione del mondo, è il nostro parco giochi, è come eravamo, come siamo e come saremo. Saltateci addosso (sì, suoneremo anche quelle vecchie).”