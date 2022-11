I Maneskin fanno sold out a San Siro e raddoppiano le date di Milano e Roma

Maneskin nuove date negli stadi.

Dopo la nomination ai Grammy Awards nella categoria Best New Artist (leggi qui), i Maneskin raggiungono un altro successo: il sold out allo stadio di San Siro per il concerto del 24 luglio 2023.

Raddoppiano così gli appuntamenti negli stadi di Milano e Roma previsti la prossima estate:

venerdì 21 luglio 2023 Stadio Olimpico di Roma

martedì 25 luglio 2023 Stadio San Siro di Milano

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online da sabato 19 novembre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 24 novembre alle ore 11.00.

Qua il calendario completo.

MANESKIN – TOUR 2022/2023

NOVEMBRE

November 18, 2022 – Detroit, MI – Fillmore SOLD OUT

November 21, 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

November 22, 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

November 24, 2022 – Montreal, QC – MTelus SOLD OUT

November 26, 2022 – Boston, MA – MGM @ Fenway SOLD OUT

November 28, 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore SOLD OUT

November 29, 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore

DICEMBRE

December 2, 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

December 3, 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

December 5, 2022 – Washington DC – Anthem SOLD OUT

December 7, 2022 – Atlanta, GA – Tabernacle SOLD OUT

December 9, 2022 – Miami, FL – Seminole Hard Rock Hotel & Café (venue precedente: Fillmore) VENUE UPGRADE

December 12, 2022 – Houston, TX – 713 Music Hall (venue precedente: Bayou Theatre) VENUE UPGRADE

December 13, 2022 – Dallas, TX – Southside Ballroom SOLD OUT

December 16, 2022 – Las Vegas, NV – Virgin Theatre

FEBBRAIO

February 23, 2023 – Pesaro, Italy – Vitrifrigo Arena SOLD OUT

February 25, 2023 – Turin, Italy – Pala Alpitour SOLD OUT

February 27, 2023 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome (venue precedente: AFAS LIVE) SOLD OUT

MARZO

March 2, 2023 – Brussels, Belgium – Forest National SOLD OUT

March 3, 2023 – Brussels, Belgium – Forest National SOLD OUT

March 6, 2023 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena (venue precedente: Verti Music Hall)

March 10, 2023 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

March 13, 2023 – Paris, France – Accor Arena (venue precedente: Zenith) SOLD OUT

March 16, 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

March 17, 2023 – Bologna, Italy – Unipol Arena SOLD OUT

March 20, 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

March 21, 2023 – Florence, Italy – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

March 24, 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

March 25, 2023 – Rome, Italy – Palazzo dello Sport SOLD OUT

March 28, 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

March 29, 2023 – Naples, Italy – Palapartenope SOLD OUT

March 31, 2023 – Bari, Italy – Palaflorio SOLD OUT

APRILE

April 3, 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

April 4, 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

April 6, 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

April 11, 2023 – Barcelona, Spain – Palau Saint Jordi

26 April 2023 – Zurigo, Svizzera – Indoor Stadium (venue precedente: Halle 622)

April 28, 2023 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle SOLD OUT

30 April 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal SOLD OUT

MAGGIO

May 2, 2023 – Copenhagen, Denmark – The Royal Arena

May 5, 2023 – Milan, Italy – Mediolanum Forum SOLD OUT

May 8, 2023 – London, UK – The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton) SOLD OUT

May 12, 2023 – Warsaw, Poland – Torwar Hall SOLD OUT

May 14, 2023 – Prague, Czech Republic – O2 Arena (venue precedente: Malá Sportovní Hala)

May 16, 2023 – Budapest, Hungary – Budapest Arena (venue precedente: Barba Negra)

May 18, 2023 – Riga, Latvia – Arena Riga

19 May 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall SOLD OUT

STADI 2023

20 luglio 2023 – Stadio Olimpico, Roma

21 luglio 2021 – Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano SOLD OUT

25 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano

Foto: Tommaso Ottomano

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI