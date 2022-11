Måneskin in nomination ai Grammy Awards come Best New Artist del 2022

I Måneskin in nomination ai Grammy Awards 2023.

Tornano alla Crypto Arena di Los Angeles i Grammy Awards, dopo che, nel 2022, la location era stata spostata per il Covid.

Si tratta della 65esima edizione dei premi più importanti in ambito musicale e tra i più importanti nel settore dello spettacolo.

Per il Grammy 2023 la Recording Acamedy Membership ha scelto i nomi che si contenderanno i premi.

Per la categoria The Best New Artist in lizza anche i Måneskin.

GRAMMY AWARDS – NOMINATION

Ecco la lista completa delle nomination degli emergenti che si contenderanno il Grammofono D’Oro:

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Måneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

I vincitori italiani di un Grammy sono solo 3 e l’ultima è stata Laura Pausini nel 2006 che si è ggiudicata la categoria Best Latin Pop Album con Eschuca. Prima di lei dobbiamo scomodare Luciano Pavarotti che è stato nominato ben 15 volte portando a casa il premio 5 volte. Il primo fu il Best Classical Vocal Soloist Performance con Hits From Lincoln Center nel 1979. Prima ancora, nella prima edizione del 1959, il riconoscimento andò a Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu (Volare) (Record of the Year).

NUOVE CATEGORIE

Oltre alle categorie classiche, quest’anno, come riportato dal sito ufficiale, ci sono cinque nuove categorie:

Songwriter Of The Year, Non-Classical

Riconosce l’eccellenza scritta, la professionalità e l’arte nella scrittura di canzoni per gli autori più prolifici. Non devono aver scritto per se stessi nell’anno di eleggibilità.

Best Alternative Music Performance

Una categoria che riconosce le migliori registrazini di una performance alternativa di un solista, una collaborazione tra artisti, un duo o un gruppo.

Best Americana Performance

Una categoria che riconosce le eccellenze artistiche in una perfomance americana di un solista, una collaborazione tra artisti, un duo o un gruppo.

Best Score Soundtrack For Video Games And Other Interactive Media

Riconosce l’eccellenza nelle colonne sonore composte prevalentemente da partiture originali e create appositamente per (o come complemento) un videogioco o altri media interattivi rilasciati durante il periodo di qualificazione

Best Spoken Word Poetry Album

Una categoria che riconosce l’eccellenza negli album “parlati” specifici per la lettura di poesie con o senza musica.

Il periodo di eleggibilità è 1° ottobre 2021 – 30 settembre 2022.

Ricordiamo che i premi verranno assegnati il 5 febbraio 2023.

GRAMMY AWARDS – NOMINATION Måneskin

Qui il video dell’annuncio della nomination dei Måneskin.