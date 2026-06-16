Cimini torna con Domani, il nuovo singolo in uscita venerdì 19 giugno 2026 per La Clinica Dischi e Sony Music Italy e Garrincha 373. Ad accompagnare la pubblicazione del brano c’è un’iniziativa particolare: prima ancora di ascoltare la versione ufficiale, fan e musicisti potranno provare a indovinarne la melodia partecipando a una sfida lanciata sui social dall’artista.

Partendo da accordi, testo e BPM messi a disposizione da Cimini, i partecipanti saranno chiamati a realizzare la propria interpretazione della canzone. Chi si avvicinerà maggiormente alla versione originale avrà la possibilità di aprire una delle date estive del cantautore.

Chi è CIMINI

Calabrese di origine e bolognese d’adozione, Cimini si è costruito negli anni uno spazio personale nel panorama indie-pop italiano grazie a una scrittura diretta e riconoscibile. Nel 2025 ha pubblicato l’album Mondo Tragico Quasi Magico, seguito dal Magico Tour nei club.

Con il nuovo singolo inaugura l’estate 2026 tornando a lavorare su sonorità leggere e immediate senza rinunciare alla componente malinconica che caratterizza gran parte del suo repertorio.

Di cosa parla Domani

Domani nasce in una forma essenziale, voce e chitarra, e sviluppa un racconto che ruota attorno al rapporto tra presente e futuro. Il titolo richiama una possibilità ancora aperta, ma anche la tendenza a rimandare ciò che potrebbe essere vissuto subito.

Nel ritornello prende forma la storia di Sara, protagonista di un amore estivo destinato a consumarsi rapidamente. Il brano invita così a concentrarsi su ciò che accade nel presente invece di attendere continuamente quello che verrà.

L’atmosfera alterna leggerezza e nostalgia, seguendo il passaggio tipico delle estati che sembrano infinite ma finiscono sempre troppo in fretta

Un brano tra indie pop e suggestioni internazionali

Dal punto di vista musicale, Domani si muove su coordinate up-tempo e luminose. Il brano richiama alcune sonorità riconducibili ai Beatles e ai Gorillaz, mantenendo però il taglio cantautorale che identifica da sempre la produzione di Cimini.

Il risultato è una canzone pensata per accompagnare viaggi, giornate al mare e serate estive, mantenendo però quel retrogusto dolceamaro che emerge anche nel testo.

Immagine di copertina di Giorgia Zamboni