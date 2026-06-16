16 Giugno 2026
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Alessandro Genovese
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16 Giugno 2026

CIMINI lancia una sfida ai fan prima dell’uscita del nuovo singolo Domani

Il cantautore inaugura l'estate 2026 con un brano up-tempo e lancia un contest che permette ai fan di provare a indovinarne la melodia.

News di Alessandro Genovese
Cimini presenta il nuovo singolo Domani in uscita
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Cimini torna con Domani, il nuovo singolo in uscita venerdì 19 giugno 2026 per La Clinica Dischi e Sony Music Italy e Garrincha 373. Ad accompagnare la pubblicazione del brano c’è un’iniziativa particolare: prima ancora di ascoltare la versione ufficiale, fan e musicisti potranno provare a indovinarne la melodia partecipando a una sfida lanciata sui social dall’artista.

Partendo da accordi, testo e BPM messi a disposizione da Cimini, i partecipanti saranno chiamati a realizzare la propria interpretazione della canzone. Chi si avvicinerà maggiormente alla versione originale avrà la possibilità di aprire una delle date estive del cantautore.

Cimini lancia un contest che permette ai fan di provare a indovinarne la melodia di Domani

Chi è CIMINI

Calabrese di origine e bolognese d’adozione, Cimini si è costruito negli anni uno spazio personale nel panorama indie-pop italiano grazie a una scrittura diretta e riconoscibile. Nel 2025 ha pubblicato l’album Mondo Tragico Quasi Magico, seguito dal Magico Tour nei club.

Con il nuovo singolo inaugura l’estate 2026 tornando a lavorare su sonorità leggere e immediate senza rinunciare alla componente malinconica che caratterizza gran parte del suo repertorio.

Di cosa parla Domani

Domani nasce in una forma essenziale, voce e chitarra, e sviluppa un racconto che ruota attorno al rapporto tra presente e futuro. Il titolo richiama una possibilità ancora aperta, ma anche la tendenza a rimandare ciò che potrebbe essere vissuto subito.

Nel ritornello prende forma la storia di Sara, protagonista di un amore estivo destinato a consumarsi rapidamente. Il brano invita così a concentrarsi su ciò che accade nel presente invece di attendere continuamente quello che verrà.

L’atmosfera alterna leggerezza e nostalgia, seguendo il passaggio tipico delle estati che sembrano infinite ma finiscono sempre troppo in fretta

Un brano tra indie pop e suggestioni internazionali

Dal punto di vista musicale, Domani si muove su coordinate up-tempo e luminose. Il brano richiama alcune sonorità riconducibili ai Beatles e ai Gorillaz, mantenendo però il taglio cantautorale che identifica da sempre la produzione di Cimini.

Il risultato è una canzone pensata per accompagnare viaggi, giornate al mare e serate estive, mantenendo però quel retrogusto dolceamaro che emerge anche nel testo.

Immagine di copertina di Giorgia Zamboni

All Music Italia

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