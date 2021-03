Cimini: tre anni dopo l’esordio con “Ancora Meglio”, in arrivo il nuovo album “Pubblicità”

Uscirà il prossimo 1° aprile per Garrincha Dischi il nuovo album di Cimini Pubblicità. Il disco, già disponibile in preorder nelle versioni CD e Vinile, arriva a tre anni di distanza da Ancora meglio, progetto nel quale era contenuto il singolo cult La Legge di Murphy.

Pubblicità si snoda tra 8 tracce. Un album che può essere definito come una colonna sonora malinconica ma sorridente del nostro quotidiano.

“Pubblicità è il periodo d’attesa prima che ricominci il film. I 15 secondi tra una storia e l’altra, la voglia di cambiare canale o di skippare per vedere come va a finire. Io non amo molto i momenti di attesa e riflessione perché mi mettono ansia (quindi vi lascio immaginare come ho passato l’ultimo anno della mia vita). In questo disco c’è la mia visione del mondo, l’ironia, l’intimità, le sfighe e gli amori impossibili, la mia vita di provincia e quella di città.”