Cimini racconta un’intimità speciale tra due persone nel nuovo singolo “MYROMANTICA”

Dopo la conclusione del suo “Tragico Tour” che l’ha visto calcare i palchi di numerosi club in tutta Italia, Cimini torna con il nuovo singolo MYROMANTICA (Garrincha 373 / ADA Music Italy), disponibile da venerdì 17 gennaio su tutte le piattaforme digitali. È possibile pre-salvare il brano cliccando al link qui.

MYROMANTICA di Cimini è un brano dal sapore pop che racconta la storia di un’intimità speciale, personale ma fragile che si crea giorno dopo giorno tra due persone. Vengono descritti i gesti silenziosi, i “ti amo” sospesi, la riluttanza a ciò che è evidente fino a scoprire che il vero amore si traduce in un linguaggio delle emozioni tutto suo, esclusivo, che solo chi lo vive può comprendere.

Cimini lo racconta così: «MYROMANTICA è un brano che gioca con le parole e con il cuore. MY: “mia” e “mai” insieme. È un pezzo magico, una ballata up tempo universale, che sussurra ciò che spesso non si riesce a dire ad alta voce».

Ancora una volta, Cimini riesce a dimostrare come con la sua penna sia in grado di raccontare storie universali in maniera intima e personale, accompagnate da sonorità capaci di rimanere in testa fin dal primo ascolto.

Nel 2024, Cimini ha pubblicato tre singoli: L’amore in Dieci in compagnia di Lunedì Notte, L’urlo e Lindacolei, mentre il suo ultimo progetto discografico risale al 2021 con l’album Pubblicità.

Foto di Giorgia Zamboni