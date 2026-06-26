Cimini torna dal vivo con una nuova serie di concerti estivi che accompagneranno l’uscita di Domani, il singolo pubblicato il 19 giugno 2026 per La Clinica Dischi / Sony Music Italy. Il calendario attraversa diverse regioni italiane e si chiuderà il 24 settembre a Bologna, città in cui il cantautore vive da anni e che rappresenta una tappa simbolica del percorso iniziato con l’album Mondo Tragico Quasi Magico e il successivo Magico Tour.

Cimini concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 30 maggio 2026 Giardino Scotto Pisa 13 giugno 2026 Approdo Mediterraneo Cesenatico (FC) 19 giugno 2026 Margini, Una festa ci vuole Paola (CS) 17 luglio 2026 ‘A Funtana Scicli (RG) 27 luglio 2026 Ultravox Firenze 9 agosto 2026 Fontanarosart Fontanarosa (AV) 10 agosto 2026 Piazza Fiume San Lucido (CS) 13 agosto 2026 Lago Passante Sorbo San Basile (CZ) 18 agosto 2026 Lido Solero San Foca (LE) 24 settembre 2026 Montagnola Bologna

Il tour estivo di Cimini

Le nuove date seguono la pubblicazione di Domani, brano che inaugura una nuova fase dopo il percorso legato all’album Mondo Tragico Quasi Magico. Il calendario tocca festival, rassegne e spazi all’aperto distribuiti tra Centro e Sud Italia.

Tra gli appuntamenti spiccano il concerto del 10 agosto a San Lucido, paese d’origine del cantautore calabrese, e la chiusura del 24 settembre a Bologna, città che negli anni è diventata il centro della sua attività artistica.

Il percorso di Cimini

Originario della Calabria e trasferitosi a Bologna, Cimini si è fatto conoscere nel panorama indie-pop con La legge di Murphy. Dopo l’album Ancora Meglio e un lungo tour nazionale, ha pubblicato Pubblicità, portando in scena il Karaoke Tour, ideato con la regia di Lodo Guenzi.

Nel 2025 è arrivato Mondo Tragico Quasi Magico, anticipato dai singoli Myromantica, Il Mago, Strappami il cuore, L’Urlo e Lindacolei. Il nuovo tour estivo rappresenta la prosecuzione di quel percorso artistico.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili attraverso i circuiti indicati dagli organizzatori dei singoli eventi. Per eventuali aggiornamenti su disponibilità e nuove tappe è consigliabile consultare i canali ufficiali dell’artista.

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