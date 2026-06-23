23 Giugno 2026
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23 Giugno 2026

Mannarino, partito il tour estivo 2026: date dei concerti e prime canzoni in scaletta

Dopo il debutto sold out di Fermo, il tour di Mannarino prosegue nei festival italiani fino a settembre.

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Primo piano del cantautore Mannarino illuminato da un taglio di luce, scatto di Chiara Mirelli.
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Mannarino è tornato dal vivo con il tour estivo 2026, partito il 22 giugno dall’Arena Villa Vitali di Fermo con una data sold out. La tournée, prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, accompagna l’uscita di Primo Amore (BMG), l’album pubblicato lo scorso 8 maggio. In questo articolo trovate tutte le date aggiornate dei concerti di Mannarino, le informazioni sui biglietti e le novità sul tour.

Sul palco il cantautore romano alterna i brani del nuovo progetto ai classici del suo repertorio, da Me So’ Mbriacato a Statte Zitta, passando per Serenata Lacrimosa, Scetate Vajo’, Cantaré e Fatte Bacià.

Mannarino: il suono di Per un po’ d’amore

Mannarino è tornato sulla scena discografica con Primo Amore, il nuovo album pubblicato per BMG. Tra i brani che hanno anticipato il progetto figura Per un po’ d’amore, singolo che riflette sull’incertezza dei rapporti contemporanei e sulla ricerca di un legame, anche quando destinato a durare poco.

Dal punto di vista musicale, il brano si sviluppa su un ritmo pulsante e su un riff insistente. Più che seguire una struttura tradizionale, lascia spazio alle sensazioni e a una riflessione sull’esistenza e sul bisogno di trovare un significato nelle relazioni umane.

Copertina del singolo Per un po' d'amore di Mannarino con due mantidi religiose colorate sotto un arcobaleno.

Mannarino concerti 2026: date del tour

Data Location Città
25 giugno 2026 Sherwood Festival Padova
27 giugno 2026 Flowers Festival Collegno (TO)
4 luglio 2026 Musart Festival Pratolino (FI)
10 luglio 2026 Rock in Roma Roma
11 luglio 2026 Ex Base Nato Napoli
15 luglio 2026 Summer Knights Pisa
17 luglio 2026 Altraonda Festival Genova
24 luglio 2026 Lake Sound Park Festival Cernobbio (CO)
26 luglio 2026 No Borders Music Festival Tarvisio (UD)
1 agosto 2026 Suoni Controvento Assisi (PG)
2 agosto 2026 Acieloaperto Festival Santa Sofia (FC)
9 agosto 2026 Locus Festival Locorotondo (BA)
11 agosto 2026 Alguer Summer Festival Alghero (SS)
13 agosto 2026 Roccella Summer Festival Roccella Jonica (RC)
22 agosto 2026 Terrasound Festival Pescara
29 agosto 2026 Esedra di Palazzo Te Mantova
5 settembre 2026 Wave Summer Music Catania
11 settembre 2026 Parco della Musica Milano


Mannarino live tra Primo Amore e i classici del repertorio

Il nuovo spettacolo nasce da un lavoro sugli arrangiamenti e da una formazione composta da Alessandro Chimenti, Matteo Pezzolet, Francesco Santalucia, Cesare Petulicchio, Lavinia Mancusi e Simona Sciacca.

Il concerto è costruito come un flusso continuo, senza interruzioni tra un brano e l’altro, e rilegge il repertorio di Mannarino attraverso una nuova dimensione sonora influenzata dalla musica sudamericana e brasiliana.

Ne nasce uno show che mette insieme i brani di Primo Amore e alcune delle canzoni più note del cantautore romano, con un forte coinvolgimento del pubblico e una componente ritmica centrale nello sviluppo del live.

Dopo il debutto sold out di Fermo, il tour proseguirà fino all’11 settembre attraversando alcuni dei principali festival italiani. Radio 2 è partner ufficiale della tournée.

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