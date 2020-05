Nei giorni scorsi è stato annunciato l’annullamento dell’edizione 2020 del Festival dell’estate romana (ne abbiamo parlato Qui e Qui). Una prima bozza del calendario di Rock In Roma 2021 è stato presentato ufficialmente.

Come è noto i concerti di Niccolò Fabi, God Is An Astronaut e Willie Peyote non si terranno, ma gli organizzatori non si sono persi d’animo e hanno già annunciato i recuperi. Stanno già lavorando per comporre una line up di livello.

Quello che è certo è che la prossima edizione costituirà un nuovo inizio. Un restart per ricominciare a vivere con la musica.

I biglietti già acquistati in prevendita per l’edizione di quest’anno rimangono validi per le nuove date del 2021.

ROCK IN ROMA 2021 – IL CALENDARIO PROVVISORIO

NICCOLÒ FABI | ROCK IN ROMA – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA | 24 GIUGNO 2021 > Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:00

Prezzo biglietti | GRADINATA NON NUMERATA: € 35,00 + € 5,25 d.p.

WILLIE PEYOTE | ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 16 LUGLIO 2021 > Apertura porte h 19:30

Inizio concerto h 21:45

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p. >

GOD IS AN ASTRONAUT | ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE | 8 LUGLIO 2021 > Apertura porte h 18:30

Inizio concerto h 19:30

Prezzo biglietti | POSTO UNICO INTERO: € 20,00 + € 3,00 d.p.; in cassa la sera dello show: € 25,00

Ulteriori informazioni saranno comunicate a breve.

