Dal Nameless Fest a Porto Rubin ecco i Festival Estivi italiani divisi per eventi e regioni

Festival estivi 2023.

L’estate è ormai alle porte e con essa arrivano tante manifestazioni estive e festival ricchi di grandi nomi della musica italiana e internazionale in cartellone.

Si va da Porto Rubino di Renzo Rubino, diventato ormai un gioiello non solo pugliese ma italiano fino al Nameless Festival che raggiunge quest’anno la decima edizione.

In questo articolo, che verrà aggiornato di frequente nel corso dell’estate, troverete location, ospiti e date dei live divisi sia per Festival che per regione (con annessa città). Cliccate su quello che vi interessa per saperne di più.

FESTIVAL ESTIVI 2023 in Italia

Festival

Regioni e città