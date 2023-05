Torna Porto Rubino, il Festival gioiello ideato da Renzo Rubino. Chiara Galiazzo inviata speciale. Nel cast anche Emma e Mahmood

Torna anche quest’anno Porto Rubino, il Festival del mare e della musica organizzato sulle coste pugliese che il cantautore Renzo Rubino, anno dopo anno, è riuscito a rendere una rassegna musicale molto seguita dal pubblico e a cui tutti gli artisti vorrebbero prendere parte.

La quinta edizione prenderà il via il 30 giugno prossimo e si articolerà in cinque appuntamenti a Brindisi, Giovinazzo, Tricase e Campomarino di Maruggio, fino al 9 luglio.

C’è stato un momento, quando Renzo Rubino lanciò per la prima volta il Festival, in cui sembrava assurdo poter immaginare di trasformare una barca in palcoscenico, di fare in modo che diverse entità artistiche potessero coesistere in situazioni instabili.

Oggi, grazie a tutti gli sforzi fatti, è molto meno complicato creare il cast, contattare le capitanerie e spiegare il format alle diverse amministrazioni tanto che due dei cinque eventi saranno ad ingresso gratuito.

Le sorprese di questa quinta edizione prevedono anche la presenza di Chiara Galiazzo nelle vesti di speciale “inviata di bordo” che nel corso delle cinque tappe del Festival incontrerà gli ospiti e racconterà sui social tutte le emozioni e i dietro le quinte di questa manifestazione unica nel suo genere per poi esibirsi nella serata finale.

I biglietti sono già disponibili su Vivaticket.com.

Porto Rubino ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione: SEA SHEPHERD, la più attiva e agguerrita organizzazione internazionale senza fini di lucro costituita nel 1997 che si occupa di mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare, e WORLDRISE, associazione no-profit che da 10 anni agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti innovativi di conservazione e sensibilizzazione della comunità.

Sponsor e partner della manifestazione sono: San Marzano Vini – main sponsor dell’evento – e Radio Capital – radio partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione; e i comuni di Brindisi, Giovinazzo, Monopoli, Tricase Porto, Campomarino di Maruggio; Sea Shepherd e Worldrise – partner di sostenibilità; Berwhich – partner commerciale. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore

dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.

