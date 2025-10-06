6 Ottobre 2025
di
All Music Italia
6 Ottobre 2025

Cimini torna con “Mondo Tragico Quasi Magico”, un disco che intreccia rabbia e poesia, sogni e disincanto

Il ritorno di uno dei cantautori più sinceri della scena indie italiana

Cimini Mondo Tragico Quasi Magico
CIMINI torna venerdì 10 ottobre con un nuovo progetto che intreccia intimità e ribellione, speranza e disillusione, Mondo Tragico Quasi Magico, il suo nuovo album per Garrincha 373, distribuito da ADA Music Italy. Si tratta di un disco che racconta una generazione in bilico, capace di trasformare la fragilità in forza, la malinconia in resistenza e il caos in poesia.

Federico Cimini, cantautore calabrese trapiantato a Bologna, si fa conoscere nel 2017 con il brano La legge di Murphy, diventato un cult della scena indie-pop italiana. Nel 2018 pubblica l’album Ancora Meglio, seguito da oltre 100 date in tutta Italia. Nel 2021 esce Pubblicità, accompagnato dal fortunato Karaoke Tour, diretto da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Nel 2024 si esibisce con l’Orchestra Leggera al BOtanique di Bologna e parte per il Tragico Tour, che conferma la sua autenticità e capacità di rinnovarsi.

Con Mondo Tragico Quasi Magico, Cimini firma quello che è probabilmente il suo ritorno più maturo, tra ironia e poesia, realtà e immaginazione.

CIMINI – Mondo Tragico Quasi Magico

Dopo il successo del Tragico Tour Estate Cimini torna con un lavoro intenso, autentico, capace di mettere a nudo la parte più umana e viscerale della sua scrittura.

I brani che hanno anticipato l’album – Myromantica, Il Mago, Strappami il cuore, L’Urlo e Lindacolei – mostrano le diverse anime di un progetto che fonde chitarre e synth, ballate e distorsioni, tra rabbia trattenuta e dolce malinconia.

Nel disco convivono momenti crepuscolari e aperture luminose, balli fino all’alba e amori che bruciano in fretta, paure gridate nella notte e piccole rinascite quotidiane.
Un equilibrio sottile tra speranza e disincanto, leggerezza e profondità.

Tra le tracce spicca Ave Maria, forse il brano più urgente e necessario del progetto. Il cantautore ne parla così:

“Ave Maria non consola, ma accompagna è un canto moderno per chi cerca verità anche dentro una playlist, una preghiera laica per sopravvivere al nostro tempo”.

Una canzone che attraversa guerre, crisi ambientali e inquietudini collettive, con rimandi a Cristo, Putin, Greta Thunberg e Georges Méliès.

Cimino mondo tragico quasi magico copertina

Tracklist di Mondo Tragico Quasi Magico

  1. OH!
  2. IL MAGO
  3. AVE MARIA
  4. MYROMANTICA
  5. LINDACOLEI
  6. L’URLO
  7. IO SONO GLI ALTRI
  8. J’AI COMPRIS
  9. STRAPPAMI IL CUORE
  10. NON TI HO DETTO MAI
  11. PUNTINO

Il Tour nei club

Dopo l’uscita dell’album, Cimini tornerà in tour con una nuova avventura live: il Magico Tour, prodotto da Kashmir Concerti. Uno spettacolo full band che promette un viaggio tra le emozioni più intime e le esplosioni collettive, tra vecchi successi e nuovi brani. Una vera esperienza condivisa, dove cantare, ballare e sognare un mondo “quasi magico”.

Date del Magico Tour:

  • 05 novembre – Torino, Hiroshima Mon Amour
  • 06 novembre – Roma, Largo Venue
  • 12 novembre – Milano, ARCI Bellezza
  • 13 novembre – Bologna, Locomotiv
  • 22 novembre – Lugano, Studio Foce

Biglietti già disponibili su Kashmir Music.

Foto di Giorgia Zamboni

All Music Italia

