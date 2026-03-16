16 Marzo 2026
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16 Marzo 2026

Blanco svela la tracklist di “Ma’”: titoli e testi delle canzoni del nuovo album

Il cantautore inizia a rivelare sui social i brani del nuovo album “Ma’”, accompagnandoli con brevi estratti audio.

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Blanco svela la tracklist del nuovo album Ma
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Blanco ha iniziato a svelare la tracklist di Ma’, il nuovo album in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italia). Dopo aver annunciato titolo e data del disco, il cantautore sta condividendo sui social i nomi delle canzoni accompagnati da brevi estratti audio.

Un modo per far entrare i fan, poco alla volta, nell’atmosfera del nuovo progetto discografico. Nei post pubblicati sui social, l’artista mostra infatti piccoli frammenti dei brani che comporranno il disco, rivelando giorno dopo giorno i titoli della tracklist.

La tracklist di “Ma’” di Blanco (in aggiornamento)

Il primo brano rivelato della tracklist di Ma’ è Ti voglio bene, uomo, traccia che apre il nuovo album di Blanco. Il titolo è stato condiviso sui social insieme a un breve estratto audio del brano.

Il titolo lascia già intuire un tono molto personale e diretto, in linea con il percorso emotivo che il cantautore sembra voler raccontare nel nuovo progetto.

    • 01. Ti voglio bene, uomo

Blanco da piccolo con la mamma nella possibile copertina dell’album Ma’

I testi delle canzoni di “Ma’”

Con l’annuncio della tracklist di Ma’, cresce anche l’attesa per scoprire i testi delle canzoni del nuovo album di Blanco. I brevi estratti condivisi sui social mostrano atmosfere intime e riflessive, in linea con il percorso artistico recente del cantautore.

“Ti voglio bene, uomo” – testo

mangiato dalla strada
nella pancia della città
in sette sopra la macchina
con tutta la mia cricca
il cervello che mi mastica
e sputa come una cicca
pensieri folli, che non controllo
perso tra le lu lu luci
ristoranti chiu chiu chiu și
dediche sui mu mu muri
non moriremo
crolleremo
visto mai
mai

Il nuovo album “Ma’” di Blanco

Ma’ è il nuovo album di Blanco e sarà pubblicato il 3 aprile 2026. Il disco esce per EMI Records Italy (Universal Music Italia) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

Il progetto arriva a distanza di circa tre anni dall’ultimo lavoro in studio e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del cantautore.

Il disco è stato anticipato dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore, che hanno accumulato decine di milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Nei prossimi giorni l’artista continuerà a rivelare nuovi dettagli sul progetto, a partire proprio dalla tracklist completa e dagli estratti dei brani che faranno parte di Ma’.

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