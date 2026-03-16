Blanco svela la tracklist di “Ma’”: titoli e testi delle canzoni del nuovo album

Blanco ha iniziato a svelare la tracklist di Ma’, il nuovo album in uscita il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy (Universal Music Italia). Dopo aver annunciato titolo e data del disco, il cantautore sta condividendo sui social i nomi delle canzoni accompagnati da brevi estratti audio.

Un modo per far entrare i fan, poco alla volta, nell’atmosfera del nuovo progetto discografico. Nei post pubblicati sui social, l’artista mostra infatti piccoli frammenti dei brani che comporranno il disco, rivelando giorno dopo giorno i titoli della tracklist.

La tracklist di “Ma’” di Blanco (in aggiornamento)

Il primo brano rivelato della tracklist di Ma’ è Ti voglio bene, uomo, traccia che apre il nuovo album di Blanco. Il titolo è stato condiviso sui social insieme a un breve estratto audio del brano.

Il titolo lascia già intuire un tono molto personale e diretto, in linea con il percorso emotivo che il cantautore sembra voler raccontare nel nuovo progetto.

01. Ti voglio bene, uomo



I testi delle canzoni di “Ma’”

Con l’annuncio della tracklist di Ma’, cresce anche l’attesa per scoprire i testi delle canzoni del nuovo album di Blanco. I brevi estratti condivisi sui social mostrano atmosfere intime e riflessive, in linea con il percorso artistico recente del cantautore.

“Ti voglio bene, uomo” – testo

mangiato dalla strada

nella pancia della città

in sette sopra la macchina

con tutta la mia cricca

il cervello che mi mastica

e sputa come una cicca

pensieri folli, che non controllo

perso tra le lu lu luci

ristoranti chiu chiu chiu și

dediche sui mu mu muri

non moriremo

crolleremo

visto mai

mai

Il nuovo album “Ma’” di Blanco

Ma’ è il nuovo album di Blanco e sarà pubblicato il 3 aprile 2026. Il disco esce per EMI Records Italy (Universal Music Italia) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group).

Il progetto arriva a distanza di circa tre anni dall’ultimo lavoro in studio e rappresenta un nuovo capitolo nel percorso del cantautore.

Il disco è stato anticipato dai singoli Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore, che hanno accumulato decine di milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Nei prossimi giorni l’artista continuerà a rivelare nuovi dettagli sul progetto, a partire proprio dalla tracklist completa e dagli estratti dei brani che faranno parte di Ma’.