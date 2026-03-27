27 Marzo 2026
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27 Marzo 2026

Blanco e il nuovo album si chiama “MA'”: perché ha messo sua madre in copertina senza dirglielo

L'artista svela i dettagli del progetto in un'intervista a RTL 102.5

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nuovo album di Blanco, "MA'"
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Ospite di RTL 102.5 per presentare il suo nuovo album, MA’, in uscita il prossimo 3 aprile, Blanco ha sganciato una notizia a sorpresa: l’artista sarà tra i protagonisti del prossimo RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, che si terrà il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma.

Un annuncio arrivato in diretta durante il programma The Flight, che aggiunge un altro importante tassello a un’agenda già fittissima, tra l’uscita del nuovo disco e un tour che lo vedrà protagonista prima nei palazzetti e poi nelle arene estive per tutto il 2026.

Blanco da piccolo con la mamma nella possibile copertina dell’album Ma’

BLANCO, IL NUOVO ALBUM “MA'” DEDICATO ALLA MADRE

Il nuovo album, MA’, è un progetto a cui l’artista ha iniziato a lavorare seriamente dalla scorsa estate, un disco che lui stesso definisce “vario”, nato senza seguire un genere preciso ma solo l’istinto del momento. Il titolo e la copertina sono una dedica diretta e sentita alla madre, l’unica donna della sua vita, ritratta con lui in una foto di quando aveva 7 o 8 anni.

“Non le ho detto che avrei usato quella foto, perché non le piace esporsi, ma sapevo che in fondo le avrebbe fatto piacere”, ha raccontato Blanco ai microfoni di RTL 102.5. “L’album è vario, c’è un po’ di tutto: spero che possa piacere e aiutare qualcuno. In ogni brano ho cercato di inserire un messaggio, quindi le canzoni sono interpretabili. In ognuna c’è, in qualche modo, speranza. Non è un disco triste, voglio dire che anche nei momenti peggiori c’è sempre la speranza”.

A fare da apripista al progetto c’è il singolo Ricordi, in duetto con Elisa, un brano scritto da Blanco anni fa tra Londra e Parigi e che ha trovato la sua forma definitiva solo ora, grazie all’incontro in studio con la cantautrice.

IL TOUR 2026: PALAZZETTI E DATE ESTIVE

Il nuovo disco sarà presentato dal vivo durante due leg di concerti, prodotti da Friends & Partners e Vivo Concerti. Si parte con “Il primo tour nei palazzetti“, con diverse date già sold out, tra cui Jesolo, Roma e Milano. A seguire, il “Tour Estate 2026” porterà l’artista nelle principali arene e festival estivi italiani.

IL PRIMO TOUR NEI PALAZZETTI

  • 17.04.2026 Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo (SOLD OUT)
  • 20.04.2026 Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 23.04.2026 Padova – Kioene Arena
  • 25.04.2026 Torino – Inalpi Arena
  • 29.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport (SOLD OUT)
  • 30.04.2026 Roma – Palazzo dello Sport
  • 02.05.2026 Bari – Palaflorio (SOLD OUT)
  • 03.05.2026 Bari – Palaflorio
  • 05.05.2026 Eboli (SA) – Palasele
  • 06.05.2026 Napoli – Palapartenope
  • 08.05.2026 Bologna – Unipol Arena
  • 11.05.2026 Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)
  • 13.05.2026 Milano – Unipol Forum
  • 16.05.2026 Pesaro – Vitrifrigo Arena

TOUR ESTATE 2026

  • 29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank / Piazza Castello
  • 21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026 / Piazza Grande
  • 26.07.2026 Catania – Sotto il Vulcano Fest / Villa Bellini
  • 02.08.2026 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival / Parco Gondar
  • 06.08.2026 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival / Anfiteatro Ivan Graziani
  • 09.08.2026 Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival / Arena della Versilia
  • 12.08.2026 Baia Domizia (CE) – Baia Domizia Summer Festival / Arena dei Pini



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