16 Giugno 2026
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16 Giugno 2026

Anna Castiglia, dopo la Targa Tenco arriva il secondo album: La paura in tasca esce il 25 settembre

La cantautrice siciliana torna con il secondo disco, fuori il 25 settembre per Numero Uno / Sony Music Italy.

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Anna Castiglia, foto promozionale del secondo album La paura in tasca
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Anna Castiglia annuncia La paura in tasca, il suo secondo album, fuori venerdì 25 settembre per Numero Uno / Sony Music Italy. Il disco è disponibile da oggi in pre-order, anche in una speciale versione autografata.

Il nuovo lavoro arriva a un anno esatto dal debutto e dopo un riconoscimento importante: la Targa Tenco come Migliore Album Opera Prima vinta l’8 luglio 2025 con il disco d’esordio Mi piace (ne avevamo parlato qui all’uscita). La paura in tasca segna l’apertura della seconda fase del percorso.

Anna Castiglia: cosa sappiamo de La paura in tasca

Dell’album, al momento, si conosce soprattutto il titolo e la data. La direzione prosegue il lavoro avviato con l’esordio ma su strade diverse, con nuove suggestioni sonore e una scrittura che promette di mostrare lati ancora inesplorati. Sempre presente invece l’ironia tagliente e lo sguardo personale sul quotidiano che hanno reso riconoscibile lo stile di Anna Castiglia.

Il titolo stesso, La paura in tasca, suggerisce un tema dichiarato: la paura non come ostacolo da nascondere, ma come qualcosa da portare con sé, forse da cui farsi indicare la strada. Per tracklist e singoli, bisognerà attendere le prossime settimane.

Anna Castiglia, copertina dell'album La paura in tasca

Foto di Pippo Moscati.

Chi è Anna Castiglia

Siciliana di nascita e milanese d’adozione, Anna Castiglia si è imposta in pochi anni come una delle cantautrici più originali della sua generazione. Il suo nome era emerso alle audizioni di X Factor 2023 con il brano Ghali, lo stesso con cui a giugno 2024 ha vinto la XXXV edizione di Musicultura.

Il palco è l’ambiente in cui il suo progetto è nato e cresciuto. Dopo i mesi di apertura ai live di Max Gazzè, è partita con il primo tour nei club prodotto da OTR Live, a cui sono seguiti l’opening act di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo e l’apertura del concerto di Carmen Consoli al Teatro Romano di Ostia Antica. Nel mezzo l’inclusione nel programma Up Next Italia di Apple Music e i singoli Whitman (feat. Ghemon) e U mari.

Il 27 settembre 2024 ha pubblicato l’album d’esordio Mi piace (OTR Live / ADA Music Italy), accompagnato dal Mi Piace Tour e dal singolo Decostruire. Sono seguiti la seconda partecipazione al Concertone del Primo Maggio, il progetto Mi piace a casa di con la rilettura di U mari insieme ai Selton, e infine la Targa Tenco dell’8 luglio 2025. Tra le sue attività c’è anche il collettivo musicale tutto al femminile Cantafinoadieci, di cui abbiamo parlato in questa videointervista.

Con La paura in tasca, in uscita il 25 settembre, l’artista mette alla prova la difficoltà più grande per chi ha esordito vincendo: confermarsi al secondo disco.

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