Anna Castiglia: l’ironia e la profondità di Mi Piace, il debutto che esplora nostalgia, amore e resistenza

Anna Castiglia Mi piace, può sembrare un’affermazione ma in realtà la cantautrice, dopo un anno intenso di singoli e performance live, è pronta a fare il suo grande debutto con il primo album in uscita venerdì 27 settembre. La cantautrice eclettica, con un’ironia tagliente e una sensibilità profonda, vincitrice della XXXV edizione di Musicultura con il brano GHALI, ha costruito un progetto che esplora i temi della nostalgia, dell’amore, della resistenza e della fede.

Un percorso musicale che si snoda attraverso 12 tracce, ciascuna con una storia da raccontare.

Il disco, già disponibile per il pre-order, è stato annunciato tramite un trailer originale e ironico, diretto da Zavvo Nicolosi, che rispecchia perfettamente lo stile inconfondibile di Anna. Nel video, pubblicato sui suoi canali social, la cantautrice appare in una sala d’attesa circondata da personaggi eccentrici, ognuno con un’identità musicale ben definita. Tra questi, “Anna, cantautrice demodé” sembra ribadire il suo distacco da mode e tendenze, sottolineando la sua unicità artistica.

Anna Castiglia – Mi piace Un album senza confini stilistici

Mi piace si distingue per la varietà delle influenze musicali, che spaziano dal pop e R&B al samba, swing e gipsy, come si legge nel comunicato stampa. Nonostante l’apparente caos, l’artista definisce l’album come un albero genealogico che raccoglie le esperienze musicali accumulate negli ultimi anni. Alcuni brani risalgono a cinque anni fa, mentre altri sono nati poco prima della fase di produzione.

Anna ha dichiarato: “Non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale che per il periodo in cui sono nate. Sembra un caos, ma serve a presentarmi completamente al pubblico”.

Una tracklist che riflette il viaggio emotivo di Anna Castiglia

L’album include brani già noti al pubblico, come Whitman (feat. Ghemon) e GHALI, e altri inediti che affrontano temi personali e sociali con la stessa intensità. U mari offre un viaggio nella malinconia e nella riflessione, mentre Participio presente affronta le difficoltà degli artisti emergenti.

Ecco la tracklist completa:

Mi piace AAA Whitman (feat. Ghemon) Le chiese sono chiuse Gli stessi U mari Participio presente Sale dentro Organi interni Troppa città GHALI Effimero

Il titolo dell’album, tratto dalla traccia di apertura, rappresenta un messaggio chiaro: accettarsi per ciò che si è, senza cercare di piacere a tutti.

Il riconoscimento del talento di Anna Castiglia

Dopo la vittoria a Musicultura e la partecipazione a importanti festival, Anna Castiglia ha dimostrato di essere una delle voci emergenti più interessanti del panorama musicale italiano.

Il suo stile fresco e fuori dagli schemi ha attirato l’attenzione del programma Up Next Italia di Apple Music, che promuove i nuovi talenti. Con Mi piace, Anna si conferma un’artista capace di unire ironia, profondità e creatività in un progetto che rispecchia appieno la sua essenza artistica.

Foto: Letizia Spatara