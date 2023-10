X Factor 2023 nel primo live un colpo di scena clamoroso... un concorrente verrà ripescato

Il primo live di X Factor 2023 parte da subito con un colpo di scena inaspettato… un ripescaggio che avverò in due fasi, prima sui social, quindi in diretta nella seconda puntata del talent show.

In questa puntata la liturgia del programma che vede i concorrenti sfidarsi in due manche e determinare i due meni votati è stata rispettata. Tra gli Animaux Formidable di Morgan e Asia Leva di Fedez ad essere eliminati sono gli Animaux Formidables.

Ed è poco prima di questo attimo che arriva la sorpresa.

X factor 2023, il ripescaggio

Il team di X Factor, vedendo il pubblico accalorato sui social ha deciso di scegliere quattro talenti tra quelli più apprezzati che parteciperanno ad uno speciale ripescaggio. I talenti sono Anna Castiglia, Astromare, i Manifesto e Alice Tombola.

Sulle storie Instagram del programma (qui) dalla fine della puntata ci sarà un sondaggio che sarà chiuso a mezzogiorno del 27 ottobre, i due più votati torneranno per il secondo live di X Factor, venerdì 2 novembre, e si sfideranno. Uno di loro entrerà subito nel programma (nella squadra del giudice che ha perso un talent nella prima puntata, ovvero Morgan).

In realtà ci sono dei precedenti di ripescaggio o nuovi ingressi nella storia di X Factor. Per esempio nelle prime edizioni, quelle in Rai, nelle puntate successive alla prima vi era erano dei nuovi ingressi, delle vere e proprie integrazioni che avvenivano solo dopo una sfida al televoto (ricordiamo per esempio Mario Spada nella terza edizione).

Anche nell’era Sky per alcuni anni c’è stata una regola simile, una Wild card con cui ogni giudice poteva ripescare un concorrente scartato. Per esempio nella sesta edizione, quella del 2012, un allora emergente Mahmood fu eliminato agli Home Visit da Simona Ventura ma venne reintegrato in squadra nella seconda puntata per poi uscire alla terza in uno scontro con Romina Falconi.