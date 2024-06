Anna Castiglia dalle audizioni di X Factor alla vittoria di Musicultura, nuovo traguardo per la cantautrice eclettica

Anna Castiglia vince la XXXV edizione di Musicultura con il singolo che avevamo ascoltato alle audizioni di X Factor 17: Ghali.

Dalle sue prime apparizioni pubbliche nelle audizioni di X Factor, Anna Castiglia si sta facendo notare nel panorama musicale italiano cantautoriale.

La sua vittoria a Musicultura è un riconoscimento del suo talento distintivo e della sua abilità come cantautrice, capace di catturare l’attenzione di pubblico e critica.

Anna ha rapidamente guadagnato attenzione nella musica cantautoriale italiana, una posizione che la vede pronta per una bellissima opportunità: aprire il concerto di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo, previsto per il 6 luglio. Già in inverno l’abbiamo vista aprire numerose tappe dei concerti di Max Gazzè.

Mentre si prepara per questo grande evento, Anna Castiglia non rallenta la sua produzione musicale. Il 5 luglio è prevista l’uscita del suo nuovo singolo U MARI, un brano che:

“racconta una condizione di solitudine e nostalgia con la metafora del letto che sembra una barca sola in mezzo al mare, il tutto contrastato da ritmi latin e disco.”

Questo singolo sarà un assaggio di quello che ci si può aspettare dal suo primo album in uscita questo autunno, promettendo di essere una raccolta ricca e emotivamente coinvolgente.

Il 2023 è stato un anno di continue esibizioni per Anna, che ha portato la sua musica attraverso l’Italia partecipando a numerosi festival e concerti. Ha partecipato al Concertone del Primo Maggio a Roma, e ha proseguito con una serie di date che includono il MI AMI Festival a Milano, il Balena Festival a Genova e molti altri.

L’inclusione della cantautrice siciliana nel programma Up Next Italia di Apple Music segnala il suo status di artista emergente di rilievo, pronta a lasciare un’impronta significativa, in futuro, nel panorama musicale. Con un’estate piena di impegni e un album in arrivo, il futuro sembra roseo per Anna Castiglia, che continua a esplorare nuove possibilità artistiche.

Anna Castiglia – Tour estivo

Ecco il calendario aggiornato delle date del tour estivo:

– 26 maggio – Milano, MI AMI Festival

– 2 giugno – Cagliari, AteneiKa

– 9 giugno – Correggio (RE), gARTen

– 29 giugno – Sacile (PN), My Stage

– 3 luglio – Genova, Balena Festival

– 12 luglio – Bologna, Montagnola Republic

– 25 luglio – Gignese (VB), Stresa Festival

– 26 luglio – Valdagno (VI), Femminile Singolare

– 28 luglio- Orvieto (TR), Orvieto Sound Festival

– 30 luglio- Filago (BG), Filagosto Festival

– 1 agosto – Scalea (CS), Laos Fest

– 2 agosto – Capo Peloro (ME), Indiegeno Fest

– 4 agosto – San Cassiano (LE), Festival delle Periferie

– 10 agosto – Brescia, Festa di Radio Onda D’Urto

– 12 agosto – Gangi (PA), Engioy’s Jazz

– 13 agosto – Sampieri (RG), Pata Pata

– 17 agosto – Mondovì (CN), Mostra dell’Artigianato Artistico

Biglietti in vendita su Otr Live