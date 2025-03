Anna Castiglia in giro per l’Italia con il suo “Mi Piace Tour” e il singolo “Decostruire”

Anna Castiglia è partita con il “Mi piace Tour” e lancia il nuovo Decostruire.

Dopo un 2024 ricco di successi, dalla vittoria di Musicultura con GHALI alla pubblicazione del primo album, la cantautrice è ha iniziato a portare il suo nuovo progetto in tutta Italia.

Partito giovedì 27 febbraio dall’Hiroshima Mon Amour di Torino il “MI PIACE TOUR” di Anna Castiglia porta con sé il meglio di MI PIACE, album uscito per OTR Live/ADA Music Italy. il suo primo album, nelle principali città italiane.

Il tour sarà anche l’occasione per presentare il nuovo singolo Decostruire uscito venerdì 28 febbraio, una canzone prodotta insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, che esplora temi come la libertà, la disillusione e la ricerca di sé, mescolando introspezione e audacia.

Parlando del disco uscito a settembre 2024, MI PIACE, il progetto oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. Musicalmente, l’album spazia dal pop e R&B a influenze samba, swing e gipsy, creando un panorama sonoro ricco e variegato.

Ecco come lo racconta la cantautrice:

“Più che un album, a livello di concetto si può definire una raccolta o, ancora meglio, una playlist, perché non c’è un concept dietro ma la convivenza variegata di canzoni lontane e diverse, sia per il genere musicale (si spazia dal latin, al pop, al cantautorato) sia per il periodo in cui sono nate. Alcune risalgono a cinque anni fa, altre a pochi mesi prima della fase di produzione“