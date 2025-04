Dal palco di Musicultura a un’estate in tour: Anna Castiglia annuncia le date del “Mi piace – Tour 2025”

Anna Castiglia è pronta a tornare live con la versione estiva del suo tour. Dopo un 2024 intenso – dalla vittoria a Musicultura alla pubblicazione dell’album Mi piace – la cantautrice siciliana annuncia le prime tappe del “Mi Piace Tour – Estate 2025”, prodotto da OTR Live.

ANNA CASTIGLIA: IL TOUR ESTIVO 2025

La tournée partirà il 27 aprile da Valchiusa (TO), all’interno dell’Apolide Drops, per poi toccare festival e rassegne in tutta Italia, con una tappa internazionale allo Sziget Festival di Budapest e un gran finale previsto per metà settembre.

“Il tour estivo sarà come quello invernale, ma all’aperto e senza collant rossi. Quindi sentirete ancora Mi piace, il mio primo album, e magari qualche pezzo nuovo fresco di stanzetta” racconta Anna Castiglia.

DATE “MI PIACE TOUR – ESTATE 2025”

27 aprile – Apolide Drops – Valchiusa (TO)

– Apolide Drops – Valchiusa (TO) 3 maggio – Dum Dum Republic – Paestum (SA)

– Dum Dum Republic – Paestum (SA) 31 maggio – Ultravox – Firenze

– Ultravox – Firenze 5 giugno – Mood Summer – Rende (CS)

– Mood Summer – Rende (CS) 13 giugno – Dlen Dlen Festival – Arsita (TE)

– Dlen Dlen Festival – Arsita (TE) 19 giugno – Musicultura – Macerata

– Musicultura – Macerata 25 giugno – Flowers Festival – Collegno (TO)

– Flowers Festival – Collegno (TO) 4 luglio – Borgate dal Vivo – Venaus (TO)

– Borgate dal Vivo – Venaus (TO) 6 luglio – L’Umbria che Spacca – Perugia

– L’Umbria che Spacca – Perugia 24 luglio – Summer Nite Love Festival – Mogliano Veneto (TV)

– Summer Nite Love Festival – Mogliano Veneto (TV) 25 luglio – Musicastrada Festival – Montopoli in Val d’Arno (PI)

– Musicastrada Festival – Montopoli in Val d’Arno (PI) 27 luglio – D’Acord Fest – Castelli di Lagnasco (CN)

– D’Acord Fest – Castelli di Lagnasco (CN) 7 agosto – Sziget Festival – Budapest

– Sziget Festival – Budapest 14 settembre – Live Rock Festival – Acquaviva (SI)

IL DISCO “MI PIACE” E IL SINGOLO “DECOSTRUIRE”

Mi Piace è il primo album ufficiale di Anna Castiglia, uscito nel 2024 per OTR Live/ADA Music Italy. Una raccolta eclettica di brani che raccontano ironia, disillusione e consapevolezza attraverso il filtro di una scrittura mai banale. Dal latin pop al cantautorato, passando per swing e sonorità gipsy, l’album mette in mostra l’anima camaleontica dell’artista.

UNA CANTAUTRICE IN EVOLUZIONE

Nel corso degli ultimi due anni, Anna Castiglia ha aperto i concerti di Max Gazzè, Fabi Silvestri Gazzè e Carmen Consoli, calcando palchi prestigiosi come quello del Circo Massimo e del Teatro Romano di Ostia Antica. Dopo l’adesione al programma Up Next Italia di Apple Music, è oggi considerata una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato femminile italiano.

Ironica, pungente, poetica e sempre sorprendente. Il “Mi Piace Tour – Estate 2025” sarà l’occasione perfetta per scoprirla (o riscoprirla) dal vivo.