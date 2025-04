Da Amici all’Ariston… o quasi: i talenti a cui il Festival di Sanremo ha detto no

Quali sono i cantanti di Amici esclusi dal Festival di Sanremo più noti? Dopo l’articolo sulle partecipazioni in questo, scopriremo chi sono gli ex allievi che hanno tentato di calcare il palco dell’Ariston, ma sono stati respinti nonostante le loro proposte, spesso di valore.

Nel corso degli anni, molti cantanti di Amici sono stati esclusi dal Festival di Sanremo, e spesso hanno cercato di ritrovare visibilità tramite altre vie, come concerti e programmi televisivi da Tale & Quale a Ora o mai più.

Amici e Festival di Sanremo: i primi ad avercela fatta

Dal 2001, anno di debutto dei talent in Italia, fino al 2009, il connubio tra Amici esclusi dal Festival di Sanremo e il palco dell’Ariston è sembrato quasi impossibile. I ragazzi usciti dal programma erano considerati ‘troppo famosi’ per la categoria Giovani e ‘troppo poco noti’ per quella dei Big. Eppure, alcuni ci hanno comunque provato.

Nei giorni scorsi Paolo Bonolis, intervistato in un podcast, ha ricordato di essere stato il primo a sdoganare il mondo dei talent show sul palco del Festival, portando in gara Marco Carta nel 2009. L’artista, lo ricordiamo, trionfò con La forza mia. Tra l’altro quell’anno arrivò all’Ariston, tra le Nuove proposte, anche la seconda classificata della sesta edizione, Karima.

La partecipazione di Carta aprì ufficialmente le porte del Festival della Canzone Italiana ai concorrenti del talent di Maria De Filippi, anche se non sono mai mancate logiche discutibili nella suddivisione tra Big e Nuove Proposte (vedi Sarah Toscano o Elodie subito tra i Big, mentre Alex Wyse e Lele sono stati “relegati” tra i giovani, giusto per fare qualche esempio).

Da allora, la presenza di ex allievi di Amici è diventata una costante, con quattro vittorie all’attivo: Marco Carta (2009), Valerio Scanu (2010), Emma (2012) e Angelina Mango (2024).

Ma a onor del vero, Marco Carta è stato solo il primo vincitore a riuscirci. In questo articolo potete scoprire chi ci è riuscito prima di lui tra gli ex allievi del talent show.

i cantanti di Amici esclusi dal Festival di Sanremo: i casi più noti

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di artisti esclusi dal Festival di Sanremo, approfondendo anche i casi degli ex vincitori della categoria Nuove Proposte. Ma oggi ci concentriamo su un’altra categoria di artisti: quelli provenienti da Amici di Maria De Filippi, che da sempre inseguono il sogno dell’Ariston.

Per molti ex allievi, Sanremo rappresenta una speranza concreta per non veder svanire l’esposizione mediatica ottenuta nel talent. Non è un caso: il percorso dentro la scuola spesso si interrompe bruscamente, e il Festival diventa così un’occasione per riaffermarsi.

Amici e Sanremo prima del 2009: perché non funzionava

Eppure i tentativi non sono mancati. Ecco i principali nomi:

Dennis Fantina , primo vincitore di Saranno Famosi, ci ha provato diverse volte tra cui nel 2005 con Non basti tu .

, primo vincitore di Saranno Famosi, ci ha provato diverse volte tra cui nel 2005 con . Giulia Ottonello , vincitrice seconda edizione, ci provò subito nel 2003 ma non andò. Tanti i tentativi nel corso degli anni ( qui abbiamo parlato dell’ultima deluzione, nel 2022).

, vincitrice seconda edizione, ci provò subito nel 2003 ma non andò. Tanti i tentativi nel corso degli anni ( abbiamo parlato dell’ultima deluzione, nel 2022). Antonino , vincitore della quarta edizione, una delle voci più potenti uscite dal programma, ha provato numerose volte, anche con delle proposte di duetto, senza successo.

, vincitore della quarta edizione, una delle voci più potenti uscite dal programma, ha provato numerose volte, anche con delle proposte di duetto, senza successo. Eleonora Crupi ha sfiorato l’ingresso in gara per ben quattro volte tramite Area Sanremo : il suo brano Bastava , eliminato all’ultimo da Gianni Morandi e Gianmarco Mazzi , fu poi inciso da Laura Pausini .

ha sfiorato l’ingresso in gara per ben quattro volte tramite : il suo brano , eliminato all’ultimo da e , fu poi inciso da . Federico Angelucci , vincitore della sesta edizione, ha tentato anche nel 2018 con L’uomo che verrà Sanremo Giovani .

, vincitore della sesta edizione, ha tentato anche nel 2018 con . Simonetta Spiri , tra Area Sanremo e Sanremo Giovani sono stati diversi i tentativi tra cui due in particolare, con E dopo mi uccidi e A un km da Dio, che la videro vicina a farcela.

, tra e sono stati diversi i tentativi tra cui due in particolare, con E dopo mi uccidi e A un km da Dio, che la videro vicina a farcela. Loredana Errore , la seconda classificata della nona edizione è riuscita ad arrivare all’Ariston come ospite di Anna Tatangelo ma mai in gara.

, la seconda classificata della nona edizione è riuscita ad arrivare all’Ariston come ospite di ma mai in gara. Pierdavide Carone , cantautore di razza, al Festival ha partecipato nei big grazie, anche, a Lucio Dalla, suo produttore dell’epoca. Dopo quell’anno tanti i no tra cui quello molto discusso di Baglioni quando, in coppia con i Dear Jack , Carone presentò Caramelle , e quello recente di Amadeus con Non ce l’ho con te , inedito presentato quest’anno ad Ora o mai più

, cantautore di razza, al Festival ha partecipato nei big grazie, anche, a Lucio Dalla, suo produttore dell’epoca. Dopo quell’anno tanti i no tra cui quello molto discusso di quando, in coppia con i , Carone presentò , e quello recente di Amadeus con , inedito presentato quest’anno ad Virginio , vincitore della decima edizione, prima del talent, nel 2006, aveva partecipato tra le Nuove proposte, dopo la vittoria ad Amici non è più riuscito a tornare in gara nonostante i tentativi.

, vincitore della decima edizione, prima del talent, nel 2006, aveva partecipato tra le Nuove proposte, dopo la vittoria ad non è più riuscito a tornare in gara nonostante i tentativi. La Rua , già nel 2012 – ben prima di Amici – avevano sfiorato l’accesso al Festival tramite Area Sanremo . Dopo il talent, nel 2016, arrivano alla fase televisiva delle finali di Sanremo Giovani con Tutta vita questa vita , ma vengono eliminati tra il dissenso del pubblico. Il brano diventa quindi la sigla del Dopofestival. Un altro tentativo noto risale al 2018, in coppia con Federica Carta .

, già nel 2012 – ben prima di – avevano sfiorato l’accesso al Festival tramite . Dopo il talent, nel 2016, arrivano alla fase televisiva delle finali di con , ma vengono eliminati tra il dissenso del pubblico. Il brano diventa quindi la sigla del Dopofestival. Un altro tentativo noto risale al 2018, in coppia con . Michele Merlo , Michele ha tentato più volte invano di accedere tra le Nuove proposte al Festival di Sanremo prima della sua tragica scomparsa

, ha tentato più volte invano di accedere tra le Nuove proposte al prima della sua tragica scomparsa Thomas , diversi tentativi anche per l’artista due volte disco d’oro in un anno con due album diversi. Thomas ci è arrivato vicino nel 2019 perdendo a Sanremo Giovani la sfida con quello che poi sarebbe stato il vincitore di categoria, Leo Gassmann.

, diversi tentativi anche per l’artista due volte disco d’oro in un anno con due album diversi. ci è arrivato vicino nel 2019 perdendo a la sfida con quello che poi sarebbe stato il vincitore di categoria, Leo Gassmann. Petit, il rapper lanciato dall’edizione 2023/2024 ha tentato di accedere al Festival senza riuscirci

Negli anni sono stati molti gli artisti provenienti da Amici a prendere parte al programma, anche tra i non vincitori. Da notare che, dal 2016, tutti i vincitori che hanno presentato un brano – Sergio Sylvestre, Irama, Alberto Urso, Gaia, Sangiovanni, Angelina Mango e Sarah Toscano – sono stati scelti per partecipare tra i Big del Festival di Sanremo, ad eccezione di Luigi Strangis.

Ex allievi Amici verso sanremo, una lista ancora aperta

Dal 2001 ad oggi, il rapporto tra Amici e il Festival di Sanremo ha visto grandi successi ma anche numerose esclusioni. Alcuni talenti sono riusciti a conquistare il palco, altri invece sono rimasti fuori nonostante la qualità delle proposte.

Ma chi di Amici è stato escluso da Sanremo e potrebbe ancora meritare una chance? La lista resta lunga e aperta.

Tutti gli ex Amici che hanno partecipato a Sanremo

