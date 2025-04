Ex allievi di Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo: i partecipanti dal 2003 ad oggi

Quali sono gli ex allievi di Amici che hanno partecipato al Festival di Sanremo dal 2003 ad oggi? In questa guida approfondita scoprirai quali ex allievi di Amici hanno partecipato al Festival di Sanremo, tra Big e Nuove Proposte, con dato aggiornato al 2025.

Dal 2003 a oggi sono ben 37 gli artisti provenienti dal talent Amici di Maria De Filippi che hanno calcato il palco del Festival di Sanremo, tra Nuove Proposte e Big. In realtà è dal 2009, con Paolo Bonolis, che l’ostracismo nei confronti dei cantanti provenienti dal talent show Mediaset si è definitivamente concluso.

Da allora, le partecipazioni degli artisti di Amici al Festival di Sanremo sono aumentate di anno in anno, riflettendo l’evoluzione della kermesse stessa.

A questi 37 si aggiungono altri sei nomi che hanno preso prima parte al Festival e dopo ad Amici ma solo due di questi sono riusciti a tornarci dopo la partecipazione al programma della De Filippi.

In totale le partecipazioni complessive al Festival di tutti i talent passati da Amici ammontano a 78, segno di un legame ormai solido tra il programma televisivo e la kermesse canora più importante d’Italia. Questo dato conferma quanto i cantanti provenienti da Amici al Festival di Sanremo siano ormai una presenza ricorrente e centrale nella musica italiana.

Dal 2009 ad oggi gli unici vincitori del programma di Maria De Filippi a non essere riusciti a salire sul palco del Festival dopo la partecipazione al talent sono: Virginio (Amici 10), Gerardo Pulli (Amici 11) e Luigi Strangis (Amici 21).

Dal palco di Amici a quello del Festival di Sanremo: sono tanti gli ex concorrenti di Amici a Sanremo che, negli anni, sono riusciti a entrare nella lineup del Festival più importante della musica italiana.

Analizziamo nel dettaglio gli artisti di Amici al Festival di Sanremo che hanno lasciato il segno in gara.

Ex allievi di Amici al Festival di Sanremo: Guida completa

In questo articolo abbiamo raccolto tutti gli ex allievi di Amici che hanno partecipato a Sanremo, anno per anno, con indicazione della categoria (Big o Nuove Proposte) e, quando disponibile, del risultato ottenuto.

Partecipazioni al Festival di Sanremo degli ex allievi di Amici

2003 – Maria Pia Pizzolla – Nuove Proposte (da Amici 1 / Saranno Famosi)

– Nuove Proposte (da Amici 1 / Saranno Famosi) 2006 – Antonello Carozza – Nuove Proposte (da Amici 3)

– Nuove Proposte (da Amici 3) 2007 – Pquadro (Antonello Carozza da Amici 3 e Pietro Napolano da Amici 4) – Nuove Proposte

(Antonello Carozza da Amici 3 e Pietro Napolano da Amici 4) – Nuove Proposte 2009 – Marco Carta – Big (vincitore) – da Amici 7

– Big (vincitore) – da Amici 7 2009 – Karima – Nuove Proposte – da Amici 6

– Nuove Proposte – da Amici 6 2010 – Valerio Scanu – Big (vincitore) – da Amici 8

– Big (vincitore) – da Amici 8 2011, 2012 (vincitrice), 2022, 2024 – Emma – Big – da Amici 9

– Big – da Amici 9 2012 – Pierdavide Carone – Big – da Amici 9

– Big – da Amici 9 2013, 2015, 2016, 2018, 2021, 2024 – Annalisa – Big – da Amici 10

– Big – da Amici 10 2015 – Dear Jack – Big – da Amici 12

– Big – da Amici 12 2015 – Enrico Nigiotti – Nuove Proposte (2015), Big (2019, 2020) – da Amici 9

– Nuove Proposte (2015), Big (2019, 2020) – da Amici 9 2015 – Deborah Iurato – Big – da Amici 13

– Big – da Amici 13 2015 – Moreno – Big – da Amici 12

– Big – da Amici 12 2015 – Amara (Erika Mineo) – Nuove Proposte – da Amici 5

(Erika Mineo) – Nuove Proposte – da Amici 5 2016, 2017 – Alessio Bernabei – Big – ex Dear Jack da Amici 13

– Big – ex Dear Jack da Amici 13 2016 – Lele – Nuove Proposte (vincitore) – da Amici 15

– Nuove Proposte (vincitore) – da Amici 15 2017 – Sergio Sylvestre – Big – da Amici 15

– Big – da Amici 15 2017, 2020, 2023, 2025 – Elodie – Big – da Amici 15

– Big – da Amici 15 2018, 2024, 2025 – The Kolors – Big – da Amici 14

– Big – da Amici 14 2018 – Leonardo Monteiro – Nuove Proposte (ballerino ad Amici 8)

– Nuove Proposte (ballerino ad Amici 8) 2019 – Briga – Big (con Patty Pravo) – da Amici 14

– Big (con Patty Pravo) – da Amici 14 2019 – Federica Carta – Big (con Shade) – da Amici 16

– Big (con Shade) – da Amici 16 2019 – Einar – Big – da Amici 17

– Big – da Amici 17 2020 – Alberto Urso – Big – da Amici 18

– Big – da Amici 18 2020 – Riki – Big – da Amici 16

– Big – da Amici 16 2021, 2025 – Gaia – Big – da Amici 19

– Big – da Amici 19 2022 – Sangiovanni – Big – da Amici 20

– Big – da Amici 20 2022 – Aka7even – Big – da Amici 20

– Big – da Amici 20 2023 – LDA – Big – da Amici 21

– Big – da Amici 21 2023 – Mara Sattei (Sara Mattei) – Big – da Amici 13

(Sara Mattei) – Big – da Amici 13 2024 – Maninni – Big – da Amici 16

– Big – da Amici 16 2024 – Alessandra Amoroso – Big – da Amici 8

– Big – da Amici 8 2024 – Angelina Mango – Big (vincitrice) – da Amici 22

– Big (vincitrice) – da Amici 22 2025 – Sarah Toscano – Big – da Amici 23

– Big – da Amici 23 2025 – Alex Wyse – Nuove proposte – da Amici 21

– Nuove proposte – da Amici 21 2025 – Lil Jolie – Nuove proposte – da Amici 23

Artisti arrivati a Sanremo prima di Amici: tutti i casi

2003 – Verdiana – Nuove Proposte (poi Amici 12)

– Nuove Proposte (poi Amici 12) 2006 – Virginio – Nuove Proposte (poi Amici 10)

– Nuove Proposte (poi Amici 10) 2012 – Giordana Angi – Nuove Proposte (poi Amici 18, ritorna da Big nel 2020)

– Nuove Proposte (poi Amici 18, ritorna da Big nel 2020) 2016 – Irama – Nuove Proposte (poi Amici 17, torna da Big nel 2019, 2021, 2022, 2024, 2025)

– Nuove Proposte (poi Amici 17, torna da Big nel 2019, 2021, 2022, 2024, 2025) 2017 – Leonardo La Macchia – Nuove Proposte (poi Amici 20)

– Nuove Proposte (poi Amici 20) 2010 – Alessandro Casillo – Vincitore Nuove Proposte (poi Amici 18)

Amici e Sanremo: un legame che continua a crescere

Il legame tra Amici e il Festival di Sanremo si è consolidato nel tempo, anche grazie al numero crescente di ex allievi Amici Festival di Sanremo selezionati ogni anno.

Quello che era nato come talent di nicchia si è trasformato in uno dei principali serbatoi di voci per l’Ariston. Un’evoluzione che racconta non solo il cambiamento del Festival, ma anche il valore che il talent ha acquisito nella scena musicale italiana.

ex allievi di Amici esclusi al Festival di Sanremo

Non tutti ce l’hanno fatta a salire sul palco dell’Ariston. Dopo aver visto chi ha partecipato al Festival di Sanremo passando da Amici, ti consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento dedicato a tutti gli ex allievi del talent che hanno provato invano a partecipare.

