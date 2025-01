Festival di Sanremo: i vincitori della categoria nuove proposte esclusi e quei no che hanno cambiato per sempre le loro carriere. Un articolo di approfondimento che ci porta anche ad una proposta: quella di intitolare a Valentina Giovagnini il premio della critica per le Nuove Proposte.

Il 1984, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, fu l’anno che vide per la prima volta l’arrivo di una categoria dedicata ai nuovi artisti, le Nuove Proposte. Non che negli anni passati i giovani non trovassero spazio ma, un po’ come nelle edizioni di Baglioni (2019) e Amadeus (2022, 2023 e 2024), venivano scelte per partecipare direttamente nella categoria Campioni/Big.

Festival di sanremo e La regola non scritta del passaggio tra i Big

Questa prima edizione delle Nuove Proposte, categoria voluta da Gianni Ravera, vide il trionfo di Eros Ramazzotti. Negli anni successivi molti artisti dalla lunga carriera, da Laura Pausini a Syria, da Andrea Bocelli ad Arisa, avrebbero trionfato tra i cosiddetti “giovani”.

Fin dalla prima edizione esiste una regola non scritta che vede il vincitore di categoria tornare l’anno successivo tra i Big del Festival per consolidare o accertare il proprio successo. Una tradizione che ha trovato negli anni guidati da Pippo Baudo il suo massimo exploit.

I vincitori delle Nuove Proposte promossi tra i Big

Non trattandosi di una vera e propria regola scritta i direttore artistici nel corso degli anni hanno deciso autonomamente se tenerne conto o no. Per esempio nel 1985 vengono promossi da Nuove Proposte a Big dall’anno precedente Eros Ramazzotti e Marco Armani.

Tra i vincitori delle Nuove Proposte tornate l’anno successivo tra i Big troviamo:

1984/1985 Eros Ramazzotti

1986/1987 Lena Biolcati

1987/1988 Michele Zarrillo

1989/1990 Mietta

1990/1991 Marco Masini

1991/1992 Paolo Vallesi

1992/1993 Aleandro Baldi & Francesca Alotta

1993/1994 Laura Pausini

1994/1995 Andrea Bocelli

1995/1996 Neri per Caso

1996/1997 Syria

1997/1998 Paola & Chiara

2000/2001 Jenny B

2001/2002 Gazosa

2002/2003 Anna Tatangelo

2007/2008 Fabrizio Moro

2009/2010 Arisa

2015/2016 Giovanni Caccamo

2016/2017 Francesco Gabbani

2018/2019 Ultimo

Le edizioni senza la categoria Nuove Proposte

Dalla nascita della categoria Nuove Proposte la stessa non è stata presente nel 2004, 2019, 2022, 2023 e 2024, annate in quanto era presente un’unica categoria. Nel 2004 per il boicottaggio delle case discografiche all’edizione di Tony Renis, e in seguito per scelta dei direttori artistici Claudio Baglioni e Amadeus.

Un unicum lo rappresenta il 1998, anno in cui l’intero podio delle Nuove Proposte, Annalisa Minetti, Lisa e Luca Sepe, otteneva la promozione alla finale Big dell’anno stesso. L’edizione fu vinta proprio da Annalisa Minetti con Lisa terza classificata.

Come potete vedere nei 41 anni dall’introduzione della categoria Nuove Proposte, su 35 edizioni in cui la stessa era presente e senza regole particolari, la regola non scritta è stata seguita per più della metà delle volte, venti.

Pippo Baudo è stato il maggior estimatore di questo meccanismo avendo portato il vincitore di categoria, e non solo il vincitore, nei Big dell’anno successivo in tutte le sue otto edizioni condotte dal 1991 al 2008. La scelta di Baudo di rendere praticamente una regola questo passaggio si basava su una logica fondata, quella che ci ha permesso di ricordarci ancora oggi delle sue “Nuove Proposte” (oltre ai vincitori anche Giorgia, Carmen Consoli, Marina Rei, Silvia Salemi etc…), ovvero il permettere a dei validi talenti di consolidare la notorietà raggiunta tramutandola in successo partecipando di diritto all’edizione successiva in veste di Big.

Insomma l’esatto opposto di quanto avviene nei talent show.

Ed è quando questa tradizione, questa regola non scritta, viene ignorata, che assistiamo all’esclusione di alcuni talenti che, in diversi casi, proprio per questa scelta non riescono ad affermarsi vedendo le loro carriere cambiare per sempre.

