Amici di Maria De Filippi: una ventesima edizione da record tra streaming e certificazioni

Amici di Maria De Filippi vendite e streaming da record per l’edizione numero 20.

L’attuale edizione del programma di Maria De Filippi si sta distinguendo rispetto al passato per il numero elevatissimo di streaming dei singoli inediti dei ragazzi. Un risultato che arriva durante la pandemia nell’anno in cui le vendite del vinile superano quelle del cd e lo streaming consolida la sua leadership sul mercato.

Dopo un’edizione sotto tono, la 19esima, che ha visto lanciata e spinta a dovere solo la vincitrice Gaia, e tanti ragazzi un po’ sacrificati (complice anche l’improvviso lockdown del 2020 che ha costretto la De Filippi a lavorare in corsa) quest’anno la conduttrice non si è fatta trovare impreparata.

Sono stati più di 40 i brani inediti lanciati dai ragazzi in gara ad Amici 20. Tutte canzoni prodotte da grandi nomi italiani, da Dardust a Michele Canova, che hanno preso parte al programma. E poi la spinta da parte di tutte le piattaforme, da Amazon Music a Tim Music (con Spotify autonomamente sempre in testa)… un lavoro certosino quello svolto ad Amici di Maria De Filippi che, unitamente alla scelta di un cast di cantanti molto giovani, ha dato i suoi risultati.

Amici di maria de filippi vendite

Ad oggi, a pochi giorni dalla finale che si svolgerà sabato 14 maggio 2021, sono quasi 200 milioni gli streaming collezionati da i cantanti di questa edizione. Numeri che, non era mai successo prima, hanno permesso a tre di loro di portare a casa un totale di cinque certificazioni oro e platino.

Il primo è stato Sangiovanni con la sua Lady, brano attualmente certificato disco di platino che ha fatto da apripista al disco d’oro di Tutta la notte e a quello di Guccy bag (arrivato proprio questa settimana).

A seguire anche per un altro finalista, Aka7even, è arrivato il disco di platino per le oltre 70.000 unità del brano Mi manchi.

A chiudere Deddy, ultimo dei tre cantanti finalisti, che è arrivato al disco d’oro per il brano Il Cielo contromano questa settimana.

Ora, con i dischi già annunciati per Sangiovanni, Enula, Deddy, Tancredi e Aka 7even, non resta che da vedere come, in mancanza dei firmacopie, andranno gli album.