Deddy Il cielo contromano è questo il titolo del singolo del ragazzo, assegnatogli da Michele Canova ad Amici 20.

Il vero nome di Deddy (qui la sua pagina Instagram) è Dennis Rizzi ed è nato a Torino il 30 maggio del 2001. Di professione fa il barbiere.

Ad ottobre del 2020 ha pubblicato su Spotify il suo primo album, Forti e Fragili.

Il ragazzo è entrato nella scuola in corsa, da tre settimane. Le critiche nei suoi confronti lo vedevano troppo simile a Ultimo. Per questo il Producer Michele Canova gli ha assegnato un brano scritto da Leonardo Zaccaria, giovane artista della scuderia proprio di Canova.

Dopo aver sentito Deddy interpretare il brano il Producer ha deciso di produrlo.

Nella puntata di Sabato 19 dicembre il ragazzo lo ha cantato nella versione definitiva. Ad ascoltarlo anche le radio, Federica Gentile di Rtl 102.5 e Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss.

Deddy Il cielo contromano testo

Con i tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario

perché l’inchiostro a volte serve solo a ricordare

mentre io mi ricordo soltanto le mie paranoie

ma non mi frega niente delle stelle no

gli occhi mi fanno male ancora bruciano

aspetto di vederti all’improvviso

senza un motivo perché

lo sai bene

Tutte le volte mi perdevo

con gli occhi chiusi ad un semaforo

sognavo di essere un aereo

sfidavo il cielo contromano insieme a te

che ti fai male, non sai volare

proteggerti mi viene naturale

e mi stringevi ad ogni decollo invece adesso

chi stringi adesso

Abbiamo perso tutto l’entusiasmo

hai fermato gli orologi quando ero distratto

tu non dirmelo se poi ti manco

io non ti dirò se adesso piango

e noi lo abbiamo fatto qualche sbaglio

ma questo proprio non me lo aspettavo

ma questo proprio non me lo aspettavo

Tutte le volte mi perdevo

con gli occhi chiusi ad un semaforo

sognavo di essere un aereo

sfidavo il cielo contromano insieme a te

che ti fai male, non sai volare

proteggerti mi viene naturale

e mi stringevi ad ogni decollo invece adesso

chi stringi adesso