Anche per Deddy in arrivo l’album d’esordio, “Il Cielo contromano”

Dopo l’annuncio dell’uscita degli album di Sangiovanni, Tancredi, Enula e Aka 7Even, anche per Deddy arriva l’annuncio tanto atteso.

Il 18enne scrive canzoni da 6 anni e prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi lavorava come parrucchiere ed ora, grazie al programma è pronto a realizzare il proprio sogno.

Il primo EP di Deddy si chiamerà come il primo singolo lanciato ad Amici 20, Il Cielo Contromano. Il progetto uscirà venerdì 14 maggio per Warner Music sia in versione fisica che su tutte le piattaforme digitali. L’Ep è disponibile da oggi, 7 maggio, in pre-save e in pre-order.





Il cantautore al momento si trova già ai vertici delle classifiche dei singoli con la sua 0 passi, la ballad pop che conta 7 milioni di stream su Spotify e che fissa nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/GfK dei singoli più venduti e delle chart Top200 e Viral50 di Spotify.

L’EP conterrà sia brano già eseguiti dall’artista nel programma, Il Cielo contromano, 0 passi, Ancora in due, Parole a caso e il nuovo singolo, La prima estate, che nuovi brani.

Ecco tracklist e copertina: