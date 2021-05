Aka 7even ecco la tracklist del suo primo album già in pre-order

Aka 7even album.

Dopo un anno che lo ha aiutato a crescere, umanamente (vedi qui) e artisticamente ora il giovane artista tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi è pronto ad uscire con il suo primo disco.

E così, in vista della semifinale che andrà in onda sabato 8 maggio su Canale 5, il giovane artista ha finalmente svelato i dettagli sull’uscita del suo primo album per Sony Music Italy, un disco che porterà semplicemente il suo nome, Aka 7even.

Tra l’altro per noi di All Music Italia è anche un vanto ricordare che della sua musica abbiamo parlato in tempi non sospetti qui, in occasione dell’uscita del suo singolo, Coco feat. Biondo.

Il disco di Aka7even è già in pre-save a questo link.

