Sangiovanni: arriva il 14 maggio il primo EP. Ecco Tracklist e produttori

Sangiovanni Album. Dopo l’annuncio dell’uscita dei dischi di Enula e Aka 7even arriva anche quello del disco forse più atteso dal giovane pubblico di Amici di Maria De Filippi, ovvero l’EP d’esordio di Sangiovanni.

Il giovane artista, tra i favoriti per la vittoria della ventesima edizione del programma, pubblicherà l’EP che porta il suo nome il 14 maggio prossimo, il giorno prima della finale del programma.

Sangiovanni è disponibile in preorder e presave a partire da oggi, 7 maggio (qui) mentre dal 14, in contemporanea con l’EP arriverà anche il merchandising ufficiale dell’artista che, dal 21 maggio, sarà ufficialmente in radio con il singolo per l’estate, Malibù.

L’artista ad oggi conta con i suoi primi quattro singoli post Amici già oltre 50 milioni di stream, un disco di platino per Lady (che è ancora stabile nella Top5 della classifica di vendita singoli FIMI) e uno d’oro per Tutta la notte. Il tutto a 18 anni appena compiuti.

Sangiovanni album





L’EP di Sangiovanni arriverà quindi il 14 maggio per Sugar Music. Questa la tracklist del progetto e i relativi produttori. Al suo interno sei brani tra cui le cinque canzoni già presentate ad Amici di Maria De Filippi e una cover live:

HYPE prod. ZEF MALIBU prod. DRD TUTTA LA NOTTE prod. DRD and BIAS LADY prod. ZEF GUCCY BAG prod. BIAS MALEDETTA PRIMAVERA – Live version prod. COSMOPHONIX

Foto di copertina: Cestari