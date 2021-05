“Iride” è il titolo dell’album di debutto del cantautore Tancredi

Tancredi album in arrivo anche per il cantautore, tra i protagonisti del serale di Amici di Maria De Filippi.

Il disco, in uscita il 14 maggio per Warner Music Italy, si intitolerà Iride ed è già disponibile in presave e preorder qui.

Tancredi, 19 anni, vive a Milano insieme a suo padre e ai suoi due fratelli. Ha frequentato il liceo classico, ma sin dai tempi della scuola la sua più grande passione è stata la musica, è infatti in questo periodo che inizia a scrivere i suoi primi brani. Nel corso degli ultimi anni aveva già lanciato alcuni singoli prodotti da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

TANCREDI ALBUM

Disponibile da venerdì 14 maggio, sua in versione fisica che su tutte le piattaforme streaming Iride, rappresenta il debutto discografico per Tancredi Cantù Rajnoldi (questo il suo nome completo). L’EP conterrà 7 brani tra cui 3 singoli già lanciati ad Amici 20.

Tra questi Las Vegas, brano stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify (alla posizione n.23 di entrambe le classifiche) con oltre 6 milioni e mezzo di stream e in Top30 della classifica ufficiale FIMI/GfK dei singoli più venduti e Fuori di testa (1 milione e mezzo di stream su Spotify).





Ecco la tracklist di Iride: