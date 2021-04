Amici 20: Tancredi il nuovo inedito è “Fuori di testa”. Testo e significato della canzone (audio)

Tancredi Fuori di testa testo.

Nuovo inedito fuori su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Tancredi.

Tancredi, classe 2001, è nato a Milano.

Entra ad Amici a febbraio vincendo una sfida voluta da Arisa contro Evandro, allievo di Anna Pettinelli.

Si presenta in studio con i suoi inediti Fuori di Testa e Las Vegas, brano quest’ultimo che Amici pubblica con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Il nuovo singolo racconta le incertezze e le confusioni del ragazzo che, vuole provare a vivere come gli pare senza farsi troppe domande.

TANCREDI FUORI DI TESTA testo

(Scritto da Federico Nardelli, Giordano Colombo, Tancredi

Prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo)

Io vado fuori di testa, di testa, di testa

Volevo fare un giro solo ma c’è il sole che mi squaglia

pensavo di essere in spiaggia ma è la mia testa che viaggia eh eh

la verità a volte fa male ed ha il sapore di una paglia

devo cambiare vita

Non faccio rap, pop, trap

faccio ciò che mi pare

mi spiace un po’ per te

ma non mi so innamorare

in camera ho luci che cambiano col mio umore

e sto fuori di me

poi faccio solo rumore

Esco di casa con la moonlight, moonlight

saluto tutti e faccio “Goodbye, goodbye”

mi sento bene come non mai, non mai

se mi chiedi ‘Dove va?’

Io vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto OK

non so proprio come scappare

e per un attimo mi sei ferma il battito

Non mi stressare più

che vuoi da me

lasciami, di bad vibes non so più che cosa farmene

sono ancora qua alle 6, mi sono un po’ distratto

po c’è la madre di lei che, frà, sta dando di matto ah ah

mi sa che ho bevuto troppo e non ricordo molto

voglio solo andare a casa che sono stravoloto

Torno a casa con la moonlight, moonlight

saluto tutti e faccio “Goodbye, goodbye”

mi sento bene come non mai, non mai

se mi chiedi ‘Dove va?’

Io vado fuori di testa

mi gira tutto come un cd

sono a una festa ma non so di chi

mi ero un po’ perso tra i pensieri ed un goccio di Gin

ma che ci faccio qui?

Io vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto OK

non so proprio come scappare

e per un attimo mi sei ferma il battito

Ehi me la prendo con me

ma non manco il perché

in fondo che problema c’é?

Se vado fuori di testa

mi gira tutto come un cd

sono a una festa ma non so di chi

mi ero un po’ perso tra i pensieri ed un goccio di Gin

ma che ci faccio qui?

o vado fuori di testa

se perdo ancora ciò che non dovrei

e se mi dici che va tutto OK

non so proprio come scappare

e per un attimo mi sei ferma il battito