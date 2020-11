sangiovanni Gucci Bag testo. Durante la nuova puntata di Amici 20, alcuni artisti hanno avuto l’opportunità di presentare il proprio inedito a RDS e Radio Italia.

sangiovanni (qui la scheda) ha deciso di presentare, insieme al proprio giudice Rudy Zerbi, Gucci Bag.

Massimiliano Montefusco, rappresentante per Radio RDS 100% Grandi Successi, apprezza il brano, ma crede il testo sia troppo cruento per i propri ascoltatori. Daniela Cappelletti di Radio Italia non crede sia una canzone adatta al proprio palinsesto, ma non la vuole escludere al momento.

SANGIOVANNI – GUCCI BAG TESTO

Penso che sei più bella di me

Penso che il passato faccia male

Ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci

Se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi

Se mi cuci le ferite

Non amo le luci

Non amo le bullshit

Non mi dire le bugie sono più felice

Una bag di Gucci

Non amo le luci

Non amo le bullshit

Non mi dire le bugie

Se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi

Se mi cuci le ferite, sono più felice

Devo preservarmi per salvarmi

Da diversi drammi

Devo stare attento pure agli altri

Non voglio giocare un’altra volta

A scacchi se no poi ne usciamo matti

Voglio diffidare causa

Al mio passato che non è passato dopo anni

Non voglio arrivare a fare un’altra guerra

Quindi depongo le armi

Penso che sei più bella di me

Penso che il passato faccia male

Ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci

Se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi

Se mi cuci le ferite

Non amo le luci

Non amo le bullshit

Non mi dire le bugie, sono più felice

Una bag di Gucci

Non amo le luci

Non amo le bullshit

Non mi dire le bugie

Se mi togli i dubbi

Se mi cuci i buchi

Se mi cuci le ferite, sono più felice

SANGIOVANNI – GUCCI BAG VIDEO