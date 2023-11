Amici di Maria De Filippi, le pagelle della settima puntata: Lil Jolie fa centro e Holden convince anche senza autotune

Amici di Maria De Filippi: le pagelle della settima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 5 novembre 2023.

Nella puntata con ospiti musicali Alex Wyse ed Enrico Nigiotti – che hanno presentato i loro nuovi singoli “Un po’ di te” e “ninnananna” -, Mew e Holden hanno svolto e superato i compiti assegnati loro da Anna Pettinelli.

Nicholas ha invece eseguito la coreografia di hip-hop assegnatagli da Emanuel Lo, per il quale il ballerino manca di tecnica e di un movimento che sia tutto suo, mentre Sofia ha svolto il compito della Maestra Celentano, seconda la quale la ballerina ha delle belle linee e un bel piede, ma deve ancora lavorare molto sulla tecnica.

Dopo l’ingresso di Giovanni, ballerino di latino voluto da Raimondo Todaro, questa settimana ha inoltre fatto il suo ingresso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi Ayle (ne abbiamo parlato qui), cantante fortemente voluto da Anna Pettinelli, mentre Holy Francisco ha affrontato e vinto la sfida contro Pablo Murphy, giudicata da Charlie Rapino.

Anche durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. L’ultimo classificato, esattamente come la scorsa settimana, ha dovuto riconsegnare la propria felpa al professore di appartenenza, che ha dovuto decidere se confermarla o meno.

A giudicare la gara di canto è stato Gabry Ponte (qui la nostra videointervista). Per la gara di ballo, invece, Maria ha chiamato Anbeta.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Dustin balla Chariots of fire + Bounce di Timbaland

Mew canta Gravity di Sara Bareilles

Marisol balla Dance the Night di Dua Lipa

Lil Jolie canta Per Elisa di Alice

Sofia balla A Fari Spenti di Elodie

Stella canta Russian Roulette di Rihanna

Giovanni balla Lift Me Up di Rihanna

Matthew canta Insuperabile di Rkomi

Kumo balla goosebumps di Travis Scott

Petit canta Quando di Pino Daniele

Elia balla The Way I Are di Timbaland

Mida canta Se Tu Non Torni di Miguel Bosé

Nicholas balla If the World Was Ending di JP Saxe

Holden canta Desperado degli Eagles

Chiara balla Rude Boy di Rihanna

Sarah canta A Thousand Miles di Vanessa Carltone

Simone balla di Pianeti di Ultimo

Samuspina canta Wherever You Will Go dei The Calling