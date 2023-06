Le canzoni estive dei ragazzi di Amici. Domina Angelina Mango, segue Wax... la sorpresa, nel suo "piccolo", è Albe!

Nell’estate più densa di possibili tormentoni estivi mai vista prima, tra duetti, terzetti e artisti singoli (vedi qui) come si stanno comportando le canzoni dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi? Andiamo a scoprirlo insieme tenendo conto non solo degli allievi dell’ultima edizione ma anche di quelli lanciati negli ultimi due anni.

Partiamo dagli allievi dell’ultima edizione, la 22esima. Al primo posto troviamo Angelina Mango con Ci pensiamo domani, canzone che è diventata a tutti gli effetti un tormentone estivo che è quasi a quota 10 milioni di stream su Spotify (9.771.583) ed è l’unico brano di questa edizione ad essersi aggiudicato il Disco d’oro.

Segue Wax con Anni ’70 a quota 2.726.904 ascolti e l’accoppiata Tommy Dali con NDG e la loro Miss che ha superato i 500.000 stream (533.199).

Aaron con Visione Led, fuori come tutto il suo EP, Universale, per Artist First, ha collezionato ad oggi 253.466 ascolti.

Chiudono altri tre artisti arrivati al serale del programma: Cricca, fresco di pubblicazione del primo EP, con 68.849 ascolti per Australia, brano lanciato il 9 giugno, lo segue Federica con Fulmini (50.726) e il suo compagno, anche nella vita, Piccolo G con 37.608 stream per Zero. Entrambi questi brani sono stati lanciati solo una settimana fa, il 16 giugno.

Da segnalare anche l’unico tra i cantanti non arrivato al serale, Niveo, fuori con un singolo. La sua Non mi va lanciata il 2 giugno per Formica Dischi/Orangle Records si avvia verso i 50.000 stream (44.029). Il 30 giugno il cantautore pubblicherà il suo primo EP, Scarabocchi.

Come si stanno comportando invece i singoli dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi delle ultime edizioni? Andiamo a scoprirlo.

Sangiovanni lo consideriamo “fuori gara” in quanto il suo brano è in duetto con uno degli hitmaker dell’ultimo Sanremo, Mr. Rain. La loro La fine del mondo conta quasi 6 milioni di stream.

Luigi Strangis ha unito le forze con Matteo Romano. La loro Tulipani blu è a quota 1.759.233 (il cantautore vincitore della 21esima edizione era riuscito a fare meglio con il singolo da solista Adamo ed Eva. Per la precisione 2.793.792 ascolti.

Lda con la sua Granita, brano lanciato circa un mese fa, ha collezionato 394.834 ascolti. Il 9 giugno usciva invece Rock’n’roll di Aka 7even, brano che ad oggi conta 161.706 stream.

Sta facendo meglio al momento Deddy con Balla (come la domenica). La sua canzone ha 249.745 ascolti su Spotify ma è stata lanciata più di un mese fa, il 19 maggio.

A sorprendere in positivo è Albe. Il giovane artista ha lanciato un mese fa, il 26 maggio, Così come sei con Warner Music Italy. Nonostante una promozione praticamente inesistente il ragazzo ha collezionato 269.769 superando i colleghi Deddy, anche lui Warner Music, e Aka 7even (Sony Music Italy).

Le cose cambieranno sicuramente grazie ad eventi come Battiti live e Tim Summer Hits. Nel secondo vedremo solo Angelina, LDA, Luigi Strangis e Wax, nel primo ci saranno invece Aka 7even, Angelina, Federica, LDA, Luigi Strangis, Piccolo G e Wax.