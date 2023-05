Il singolo per l’estate 2023 di LDA è “Granita”

LDA Granita testo e significato del singolo per l’estate 2023 di Luca D’Alessio.

Come da indizi lanciati negli scorsi giorni LDA è pronto a lanciare la sua canzone per l’estate, un brano che arriva dopo la prima partecipazione al Festival di Sanremo (con Se poi domani, brano certificato con il disco d’oro) il lancio del suo secondo album Quello che fa bene e il suo primo vero tour organizzato da Friends & Partners insieme a GGD che gli ha permesso di farsi ascoltare live a Milano, Napoli e Roma.

LDA Granita significato del brano

Venerdì 26 maggio esce quindi per Columbia Records/Sony Music Italy questo brano, Granita, già disponibile in pre-save e pre-add, che promette di portare con sé una ventata di freschezza e tante altre sorprese.

Si tratta di una canzone dalle sonorità up tempo che racconta la fine di una storia d’amore e il pensiero a quella lei che non vuole andare via. Il tutto con quel filo di spensieratezza e l’immagine di uno dei simboli dell’estate… la granita per l’appunto.

Foto di Mario Miccione.

LDA granita testo e audio

In arrivo il 26 maggio