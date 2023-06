L’estate 2023 di Aka 7even è all’insegna dell’amore con “Rock ‘n’ roll”

Aka 7even Rock ‘n’ Roll significato del testo del nuovo singolo del giovane cantautore che torna in radio e sulle piattaforme digitali a partire da venerdì 9 giugno.

Per l’estate 2023 Aka 7even torna solo dopo la parentesi con Guè in Toca, brano lanciato la scorsa estate. Il pezzo, fuori per Columbia/Sony Music Italy, arriva a circa 7 mesi dal lancio dell’ultimo brano inedito di Luca, Non piove più.

Aka 7even Rock ‘n’ roll significato del brano

Il nuovo singolo dal sound coinvolgente è la colonna sonora di due vite che si incrociano… coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora, nelle calde notti sotto la luna con la persona che si ama.

Una canzone sicuramente ispirata dal momento sentimentale felice che Aka 7even sta vivendo. Rock ‘n’ roll è già in presave qui.

L’artista lo ha presentato a sorpresa esibendosi con due ballerini all’interno dei vagoni della metropolitana milanese.

Il brano è prodotto da Max Kle1nz di Cosmophonix e CanovA.

La foto di copertina è di Ilaria Ieie fornita dall’ufficio stampa Helpmedia.

Aka 7even Rock ‘n’ roll testo e audio

Testo completo in arrivo venerdì 9 giugno

Non sai che, a luce spenta oppure accesa

non c’è niente che ci frena

Noi facciamo soltanto quello che non si può

tu sei la mia droga io il tuo rock ‘n’ roll

ci giochiamo anche il cuore

come in uno casinò

tu la mia droga, io il tuo rock ‘n’ roll