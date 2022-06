Aka 7even dal palco del Fabrique del milano annuncia l'arrivo di "Toca", la bomba dell'estate. E non sarà solo... ma con Guè

Aka 7even nuovo singolo in arrivo per l’estate 2022… uscirà infatti nelle prossime settimane Toca.

Ad annunciarlo è stato il cantautore stesso durante l’ultima data del suo tour indoor che si è svolta al Fabrique di Milano dove, tra l’altro, Aka ha regalato una piccola anteprima live di questo nuovo brano a tutti i presenti.

Toca si preannuncia già come una delle possibili hit dell’estate 2022: un sound internazionale per un brano di reggaeton puro che ha un’unica pretesa… farci muovere il cxxo in spiaggia, in discoteca, a casa… nel testo l’artista cita il notissimo coro dei tifosi del Napoli Calcio ai tempi di Maradona (“…sai perché mi batte il corazon…”) ma anche la sua stessa hit della scorsa estate, Loca e il suo celebre Ra, pa, pa, pa, pam.

Il nuovo brano arriverà in radio e nelle piattaforme digitali nelle prossime settimane, probabilmente il 24 giugno, e la sorpresa è che Aka non sarà solo ma duetterà con uno dei capisaldi del rap italiano… Guè.

Nell’attesa dopo la chiusura del tour indoor per Vivo Concerti Aka 7even è già pronto a ripartire live con le date estive. Ecco il calendario a cui si potrebbero aggiungere nuovi appuntamenti nelle prossime settimane: