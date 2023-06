Radio Norba Battiti live: 16 appuntamenti, 13 città e quasi 100 artisti per lo show musicale più grande dell’estate

Radio Norba Battiti Live cast. È in arrivo per l’estate 2023 l’ormai tradizionale appuntamento con Battiti Live, l’evento organizzato da Radio Norba e in onda su Italia 1 che quest’anno radunerà in 16 appuntamenti in ben 13 location pugliesi quasi 100 artisti.

Anche quest’anno il nome completo della manifestazione sarà Radio Norba Cornetto Battiti Live.

Anche quest’anno l’evento sarà condotto da Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba, con Elisabetta Gregoracci e Maria Sole Pollio.

Tra le 13 location della Puglia che ospiteranno la 21esima edizione dell’evento ci sono Bari, Gallipoli, Canosa di Puglia, Barletta, Taranto, Otrano e San Foca di Melendugno. Primi appuntamenti: Bari (21, 24 e 25 giugno), Gallipoli (7 e 9 luglio).

La messa in onda televisiva è invece prevista a partire dal 4 luglio nella prima serata di Italia 1.

Quasi cento, come dicevamo in apertura, gli artisti presenti nel cast. Ci saranno ovviamente tutti gli hitmaker dell’estate, da Marco Mengoni a Fedez, da Elodie ad Annalisa, da Aka 7even a Irama e via dicendo, diversi artisti dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi (Aaron, Angelina, Federica, Piccolo G e Wax).

Presenti anche alcuni artisti i cui brani vedono in veste di co-autore o produttore (con i Room9) Marco Salvaderi. Marco è il figlio di Paolo Salvaderi, l’amministratore delegato di RadioMediaset (gruppo di cui Radio Norba) che negli ultimi anni ha iniziato a lavorare a contatto con gli artisti italiani.

Tra i brani che portano la sua firma che saranno presenti al Battiti Live quelli degli emergenti Berna, Cioffi e Dara, ma anche gli ultimi singoli di Federica, Leo Gassmann, Piccolo G e Alfa.

Per scoprire quali i sono gli artisti che saranno presenti nei 16 appuntamenti di Radio Norba Battiti Live cliccate in basso su continua.