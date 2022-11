Amici: il primo inedito di Federica è dei Room9 e si intitola “Meno sola”

Federica Meno sola testo e significato del primo inedito della ragazza presentato nella scuola di Amici nella seconda settimana di novembre.

Anche per Federica Andreani, l’unica cantante donna ad oggi in questa edizione di Amici, è arrivato un momento molto importante. Quello di cantare il proprio inedito, il primo. Federica infatti (qui trovate la sua storia) non ha mai studiato canto per mancate possibilità economiche e quindi questa canzone, scritta da Room9, è la sua prima vera canzone.

Federica Meno sola significato del brano

Il pezzo della Andreani è stato prodotto da Room9, Producer sempre più attivi nel panorama musicale italiano e tra gli artefici della nuova vita artistica del vincitore di Amici Sergio Sylvestre con il nuovo nome d’arte di Big Boy.

Federica ha raccontato a Maria De Filippi l’importanza di avere un suo primo brano inedito…

“È assurdo. È dare la mia impronta a qualcosa. La dedico un po’ a me e un po’ alle persone che non riescono a stare da sole.“

Federica Meno sola testo

Te ne sei andato dalla periferia

ma sei ancora al centro nella testa mia

il cuore è una bomba in tachicardia

e se mi parli tu mi calmi

la gente non ricorda

mai che cosa sogna

mi sento fragile e leggere un po’ come una bolla

e provo un po’ vergogna

a dirti che io ho bisogno di te

Ma quando il sole se ne va

esco e ascolto la città

e mi sento meno sola, meno sola

mi sento meno sola, meno sola

quando la luce va via

e le stelle mi fanno compagnia

io mi sento meno sola, meno sola

mi sento meno sola, meno sola

Ho messo tutto via

fatto pulizia

ora che te ne vai dalla periferia

tempo al tempo mi dicevano

ci vuole fegato ma stavo

al settimo cielo quando mi stringevi

e come mi stringevi non me lo dimentico

so che ha fatto mille passi per trovarsi

però a volte basta voltarsi

ma io ho ancora bisogno di te

Ma quando il sole se ne va

esco e ascolto la città

e mi sento meno sola, meno sola

mi sento meno sola, meno sola

quando la luce va via

e le stelle mi fanno compagnia

io mi sento meno sola, meno sola

mi sento meno sola, meno sola

Mi sento meno sola, mi sento meno sola

Mi sento meno sola, mi sento meno sola