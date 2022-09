Amici 22: la storia di Federica Andreani, l’unica cantante donna ad entrare fin da subito nella scuola di Maria De Filippi

Amici 22 Federica è l’unica cantante donna entrata nella scuola, almeno nelle prime puntate, le sorprese e i cambi sono sempre dietro l’angolo nel talent show di Canale 5. Andiamo a scoprire la storia della ragazza.

23enne romana Federica Andreani nella vita fa la parrucchiera e pratica la boxe ad ottimi livelli. Ha infatti conquistato il primo posto al Woman Boxing 2019. L’altra sua grande passione è ovviamente la musica in cui è autodidatta in quanto per problemi economici non ha avuto la possibilità di studiare canto.

Il padre l’ha sempre supportate nelle sue passioni, che fossero gli sport o la musica.

Amici 22 Federica Andreani

La ragazza si presenta ai casting di Amici 22 e, nelle prima puntata in onda il 18 settembre, riesce ad entrare nella scuola cantando Amare de La Rappresentante di lista. A volerla sono sia Arisa che Lorella Cuccarini ma la ragazza tra le due sceglie Arisa.

Nella gara delle cover del 25 settembre, giudicata dalla signora della canzone italiana, Ornella Vanoni, Federica sceglie di interpretare Nessuno vuole essere Robin e conquista letteralmente il giudice speciale che mette la sua esibizione al primo posto insieme a quella di Cricca. Potete vedere l’esibizione qui.

Potete seguire la ragazza su Instagram cliccando qui.