Per l’estate 2023 Leo Gassmann lancia un singolo inedito, “Capiscimi”

Leo Gassmann Capiscimi significato del testo del nuovo singolo inedito del cantautore scelto per l’estate 2023.

Fuori da venerdì 2 giugno per Virgin Records Italia Capiscimi sarà aggiunto alla tracklist digitale dell’album La strada per Agartha, progetto lanciato dopo il ritorno al Festival di Sanremo, da cui sono stati lanciati due brani co-scritti da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Quest’estate il cantautore sarà live. Ecco le le prime date confermate:

17 giugno – Brescia – Piazza della Loggia – nuova data

21 giugno – Palmiano (AP) – Festival dell’Appennino

17 luglio – Varallo Sesia (VC) – Alpàa Festival 2023 – nuova data

10 settembre – Udine – Friuli Doc – Piazza Libertà – nuova data

Leo Gassmann Capiscimi significato del brano

Capiscimi è un ritratto delle relazione amorose dei giovani d’oggi. SI tratta di un brano up tempo divertente e ballabile, perfetto per l’estate, scritto da Marco Rissa, uno dei membri dei The Giornalisti e prodotto dal trio italo-svizzero ROOM9.

Ecco come lo racconta Leo Gassmann:

“È il primo brano frutto della mia collaborazione con Marco Rissa. Parla di come i ragazzi di oggi non siano più interessati ad andare a fondo nelle relazioni amorose, basate esclusivamente sul sesso. Il testo parla di una coppia che mantiene sempre un certo distacco e troppa superficialità nel costruire un rapporto. ‘Ma mai una volta che mi porti al cinema o a prendere un gelato sul Gianicolo’ sono strofe emblematiche, a suo modo poetiche e in cui tutti possono immedesimarsi oggigiorno”

Il brano sarà accompagna da un video con co-protagonista la Youtube e scrittrice Sofia Viscardi.

Leo Gassmann capiscimi testo e audio

In arrivo venerdì 2 giugno