Niveo urla la voglia di non restare solo e vivere un amore da brividi in “Non mi va”

Niveo Non mi va testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore che quest’anno ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi per tutta la fase pomeridiana del talent show di Canale 5.

Prima di parlare del nuovo singolo facciamo un passo indietro per conoscere il percorso di Niveo prima del talent…

Marco Fasano cantautore classe ’03, è nato e cresciuto in provincia di Pistoia.

Come tanti bambini è attratto dalla musica fin da piccolo e spesso i genitori lo scoprono a fischiettare e cantare i brani ascoltati. Il primo vero approccio con la musica arriva a 15 anni quando diventa il cantante di una band a scuola.

Durante il lockdown utilizza il tempo a disposizione scrivendo articoli in inglese come lavoro part-time ed è così che riesce ad acquistare la sua prima chitarra che impara a suonare da autodidatta.

Con questa inizia a comporre i primi brani e, dopo qualche tempo, viene notato dall’etichetta toscana Formica Dischi che decide di affiancarlo nel suo percorso di crescita musicale.

I suoi primi live sono per la strada, come tanti altri buskers, a Lucca. Marco è apprezzato al punto che con quello che guadagna riesce a comprarsi una nuova chitarra, un telefono e, al tempo stesso, farsi conoscere nella città riuscendo ad arrivare ad esibirsi in un vero e proprio concerto.

Discograficamente esce con i primi singoli, Occhi e Solo sotto al sole, nell’estate del 2022 e nel durante si presenta ai casting di Amici dove riuscirà ad entrare riscuotendo un buon successo con il singolo Scarabocchi (circa due milioni di stream a cui faranno seguito) Sui sedili della Metro e Passo dopo passo.

Ora, per l’estate 2023, è tempo di Non mi va, ultimo singolo ad uscire prima della pubblicazione del primo EP di Niveo in uscita a luglio.

Niveo non mi va significato del brano

Il cantautore descrive Non mi va come un brano che dà la scossa…

“L’ho scritto per urlare al mondo che nella vita io voglio amare, odio essere abbandonato ed illuso, e non mi va di stare solo. Sogno di vivere un amore da brividi, e con la carica di un ragazzino innamorato è nata questa canzone“.

NIVEO NON MI VA TESTO E AUDIO

Non ho imparato a volare

per questo mi chiudevo in stanza

scrivevo del tempo che passa

ed ora io scrivo io di te

un sorriso che genera scosse

non si muore d’amore ma forse

se ti penso esce un colpo di tosse

mi sono ammalato di te

Non mi non mi va

di restare buono

mentre tu chissà tu chissà

che fai

non mi non mi va

non mi va

di restare solo

mentre tu chissà

chissà con chi sei

Brividi

quando mi sfiori le labbra

d’alba fino a notte tarda

mi sono ammalato di te

Brividi

sentire una voce che parla

scoprire che invece è di un’altra

mi sono ammalato

Ho perso la testa non so più chi sei

Da quando non mi guardi con quegl’occhi tuoi

Non voglio pensare Lascio spazio ai miei

Dubbi che mi faccio quando non ci sei

Non mi non mi va

di restare buono

mentre tu chissà tu chissà

che fai

non mi non mi va

non mi va

di restare solo

mentre tu chissà

chissà con chi sei

Brividi

quando mi sfiori le labbra

d’alba fino a notte tarda

mi sono ammalato di te

Brividi

sentire una voce che parla

scoprire che invece è di un’altra

mi sono ammalato

Se non sono con te

Non riesco a capire come

Posso dormire

Se sono pieno di

Brividi

quando mi sfiori le labbra

d’alba fino a notte tarda

mi sono ammalato di te

Brividi

sentire una voce che parla

scoprire che invece è di un’altra

mi sono ammalato

Non mi non mi va

non mi va

di restare solo

mentre tu chissà

chissà con chi sei

Brividi

quando mi sfiori le labbra

d’alba fino a notte tarda

mi sono ammalato di te