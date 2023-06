Quartetti, Threesome, coppie aperte... ricorderemo l'estate 2023 come la più grande orgia musicale italiana?

Tormentoni estate 2023. Ho come l’impressione che l’ironico titolo che ho scelto per questo articolo sarà segnalato dal severissimo Google che, è noto, è un pochetto bacchettone tanto che quando riportiamo i testi dei rapper dobbiamo mettere il pipino scritto con le xx o gli asterischi. Così in pratica: caxxo o ca**o.

Il problema è che quest’anno più che mai non riesco a trovare altro termine per la mole di canzoni in uscita per l’estate che orgia…. orgia musicale ovviamente.

Pensate che oggi ho provato a contare le canzoni in uscita nel mese di maggio e sono 427. In realtà credo si arrivi anche facilmente a superare le 500 canzoni visto che alcuni ci sfuggono, altre ci vengono segnalate il venerdì e quindi me le sono perse, e altre ancora me le perdo volontariamente.

Solo questa settimana siamo sulle 150 canzoni.

Ma del problema del sovraffollamento di uscite discografiche nell’era dello streaming abbiamo già parlato tante volte. Oggi chiunque può distribuire la propria musica e, se non vuole farlo da solo, siamo pieni di etichette che sono distributori e che raccattano più o meno tutto quello che passa il convento ma anche il supermercato, la scuola dell’obbligo e il carcere (da quest’ultimo anche in abbondanza ultimamente).

Quel che è certo è che non si era mai vista a memoria d’uomo una tale mole di collaborazioni. Questa è l’estate dei duetti, dei terzetti e anche dei quartetti.

Questa è l’estate in cui ogni giorni ti aspetti che arrivi un annuncio a sorpresa e nel mentre ti senti incastrato nella strofa di Mon Amour di Annalisa (“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me…“) o ancora meglio in Io te Francesca e Davide di Ambra, anno 1998, reincisa con Syria nel 2017 (“Tu stavi con Francesca ma Francesca amava Davide e Davide sapeva che non mi piaceva come te, io e te stavamo bene se eravamo un po’ distanti….”).

Tormentoni estate 2023 facciamo due conti…

Allora secondo i miei conti abbiamo questa ad occhio e croce la situazione ad oggi, 25 maggio 2023, è la seguente.

Abbiamo almeno 8 tra ammucchiate e Thresoome con addirittura Sfera Ebbasta che si divide in più ménage.

che si divide in più ménage. Ci sono 20 coppie aperte/duetti (compresi quelli singolo + band che andrebbero nelle ammucchiate).

A ballare soli al ballo d’estate sono in ben 37.

Qualche esempio?

Annalisa ha lasciato i Boomdabash per cantare con Fedez che ormai forma un terzetto all’anno.

gIANMARIA ha voluto fare una cosa X (Factor) con Francesca Michielin, Mengoni ha scelto Elodie e Rovazzi, dopo Morandi, Al Bano, Nek, Emma e Ramazzotti, punta su Oriettona nazionale direttamente rubata a Fedez del 2021.

Quest’anno sono scesi in campo anche i produttori tipo Sixpm con Ghali e Guè e ancora Marz e Zef con la super ammucchiata dell’anno insieme ad Elisa e a La Rappresentante di lista.

Non sottovalutiamo chi sceglie di fare da sé e ha un buon pezzo come Angelina Mango, Aka 7even, Rosa Chemical e tanti altri tra cui gli emergenti come Aisha (Milano) e Niveo (Non mi va).

E ricordiamo che siamo solo a inizio giugno… la seconda metà del mese e persino luglio potrebbero portare nuove uscite e nuovi accoppiamenti musicali.

In tutto questo riusciremo ad eleggere un tormentone o saremo così tormentati da buttarci sull’ascolto di brani che di tutto parlano fuorché di discoteche e mare o che riprendono famosi sample?

Chi lo sa, in attesa di scoprirlo ecco a seguire lo schemino in aggiornamento per i più esigenti o amanti del fetish, ma prima una domanda di vitale importanza nella bella stagione…

Dove diavolo sono finiti Boomdabash, Rocco Hunt, Fred De Palma e le madri supreme di ogni tormentone di coppia, Baby K e Giusy Ferreri?

Non fate scherzi eh!!!

Ah, la parola dell’anno non è solo, caldo o mare ma Disco. Viene utilizzata infatti dai The Kolors, Fedez con Annalisa e Articolo 31, gIANMARIA con Francesca Michielin e Rovazzi con la Berti.

Cliccate in basso per il listone e che vincano i migliori.