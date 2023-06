Torna su Rai 2 il Tim Summer Hits 2023. Quest’anno al fianco di Andrea Delogu ci sarà un cantante

Tim Summer Hits 2023.

La manifestazione musicale dell’estate nata lo scorso anno ritornerà su Rai 2 con una seconda edizione ricca di artisti, canzoni e musica.

Il Tim Summer Hits 2023 prenderà il via a Roma in Piazza del Popolo, location che in passato ha ospitato anche il Summer Festival, dove verranno registrati i primi tre appuntamenti il 17, 18 e 19 giugno.

La seconda tappa del viaggio sarà a Rimini, in piazzale Fellini, per altre tre giornate di registrazione il 6, 7 e l’8 luglio.

Ma quando andrà in onda lo show e chi lo condurrà quest’anno? Andiamo a scoprirlo.

TIM SUMMER HITS 2023

Quest’anno lo show organizzato da Friends & Partners vedrà alla conduzione una novità. Se da una parte è confermata Andrea Delogu, dall’altra non ci sarà più al suo fianco Stefano De Martino ma un cantante.

Un artista che negli ultimi anni ha puntato molto sulla conduzione… Nek. Il cantautore ha già infatti presentato negli scorsi anni gli speciali dei Music Awards e due edizioni di Dalla strada al palco, entrambi in onda sulla Rai.

Molto probabilmente Nek si esibirà anche sul palco dello show con il nuovo singolo in coppia con Francesco Renga, Il solito lido.

Sul palco saliranno più o meno tutti gli artisti che hanno lanciato un brano per l’estate. Fedez, Articolo 31, Annalisa, Marco Mengoni, Elodie, Rovazzi, Orietta Berti, Achille Lauro, Rose Villain, Irama, Rkomi e tanti altri ancora.

Il Tim Summer Hits andrà in onda su Rai 2 a partire da domenica 25 giugno per sei puntate e un Best of.