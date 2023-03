Cricca, il nuovo inedito ad Amici 22 è “Australia”

Cricca Australia testo e significato del brano.

Nella penultima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi per Cricca è arrivato il momento di presentare un terzo brano inedito.

L’allievo con la storia più controversa di quest’edizione, per non dire dell’intera storia di Amici (è stato eliminato in una sfida ed è rientrato con una sfida, vedi qui), ha già presentato i brani Supereroi e Se mi guardi così.

Cricca Australia significato del brano

Il nuovo pezzo è stato presentato per la prima volta il 5 marzo in una puntata di Amici con Charlie Rapino, vice Presidente di Artist First, in veste di giudice esterno. Al professionista però la canzone non ha convinto e questo ha scatenato una reazione da parte di Cricca giudicata poco consona da Rudy Zerbi, che ha ammesso che neanche a lui il brano entusiasma.

Canzone d’amore per Cricca, un amore positivo che fa scaldare il pubblico in studio visto che, secondo i rumors, è nato qualcosa tra lui e la ballerina Isobel che, guarda caso, è Australiana.

Cricca Australia testo

Te la ricordi l’Australia d’estate

le sere piene di maghi e di fate

mentre stringevi la mano a tuo padre, la libertà

e nei tuoi occhi c’è l’oceano

e nei tuoi occhi ci sono le stelle

e adesso le vedrai brillare, esplodere

e non è vero che sono diverso

che c’ho una maschera e mi sono perso

quello che sono lo ricordi tu o non lo ricordi più

Vorrei tornare a ballare con te

in questa lunga notte

tutto quello che, quello che

alla fine non mi serve

per ritornare a ballare con te

in questa lunga notte

io sono sempre

quello che alla fine non si arrende

Sai che fra noi ci sarà per sempre

questa canzone che suona e non finirà

Vorrei tornare a ballare con te

in questa lunga notte

tutto quello che, quello che

alla fine non mi serve

per ritornare a ballare con te

in questa lunga notte

io sono sempre

quello che alla fine non si arrende