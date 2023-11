Amici 23: a meno di due mesi dall’inizio Lil Jolie e Matthew in crisi

Durante il daytime di oggi, giovedì 2 novembre, di Amici 23 sono stati mandati in onda alcuni filmati in cui alcuni ragazzi – più precisamente Matthew, Mew e Holy Francisco – si sono lasciati andare a dei commenti su Lil Jolie.

Matthew, in particolare, non ha affatto gradito le lamentele della cantautrice per il sesto posto nella gara di canto giudicata da Giorgia e il fatto che non si sia congratulata con Mew per il primo posto, affermando: “A me rode il culo perché sono sesta”.

L’allievo di Rudy Zerbi ha poi espresso un parere personale sugli inediti di Lil, dichiarando: “Io, a livello di inediti, ad Angela faccio un c**o così. È forte, sì, ma non quanto credono tutti. Holden e Mew sono più forti di lei secondo me“.

Parole che fanno eco a quelle di Mew (“È troppo contorta in quello che fa“) e di Holy Francisco, che sembra non apprezzare affatto il tipo di musica proposto da Lil Jolie: “Angela deve ringraziare che la stanno ‘poppeggiando’, perché altrimenti non potrebbe stare qui. In ‘Follia’ è la produzione che fa il pezzo“.

la crisi Lil jolie

Venuta a conoscenza di quanto detto dai compagni e in seguito ad un litigio con gli altri ragazzi della scuola per le pulizie in casetta, Lil Jolie ha avuto un momento di difficoltà e si è sfogata in sala con la sua vocal coach:

“Non sapere la percezione che gli altri hanno di me mi manda in tilt. Io non so come vengo vista. Non arrivare è la cosa che mi fa più male, soprattutto quando canto, perché è l’unica cosa che mi fa essere veramente me stessa. E quindi, se non arrivo sto male. Nella vita io mi sento spesso incompresa, scambiata per qualcosa che non sono o addirittura presa per pazza perché sbrocco”.

amici 23: La classifica delle radio

Di seguito riportiamo la classifica stilata sommando i voti dati agli inediti dei ragazzi di Amici 23 dai rappresentanti di alcune delle più importanti emittenti radiofoniche nazionali (cliccando sui titoli, potrete leggere i testi):

Lo sconforto di Matthew

Dopo aver scoperto di essersi posizionato ottavo nella gara inediti giudicata dai rappresentanti di alcune delle più importanti emittenti radiofoniche nazionali, Matthew ha avuto un piccolo momento di sconforto e si è confidato con Holy Francisco:

“Sta andando tutto a rotolo. Sento che sto crollando. Ho fallito miseramente. Io sono venuto qua che sentivo la responsabilità di dover spaccare tutto ed essere all’altezza. Però, se non ce la fai, è inutile”.

Il giovane cantautore ha poi aggiunto: “Mamma mia… queste sberle sono brutali. Pensavo di essere almeno tra i primi cinque. Che fallimento! Potevo dare di più. Io ero venuto qua sperando di arrivare almeno alla semifinale del serale, ma così non ci arrivo. La classifica delle radio è importante. Ho fallito, ho perso. Ho sempre fatto lo spaccone perché voglio fare il duro, quello che non gliene frega un ca**o, ma…”.