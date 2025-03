San Marino Song Contest 2025: trionfa Gabry Ponte, sarà lui a rappresentare San Marino all’Eurovision

Vince la finale di San Marino Song Contest e va all’Eurovision 2025 a rappresentare la Repubblica di San Marino Gabry Ponte con Tutta l’Italia.

San Marino Song Contest 2025, la finale della prima edizione con questo nome dell’ex Una Voce per San Marino. A partire dalle 20:30, in diretta dal Teatro Nuovo di Dogana la gara con cui sarà selezionato l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. L’evento, oltre c he su RTV San Marino, andrà in onda anche su RaiPlay.

A condurre l’evento, qui trovate la scaletta completa, sono Flora Canto e Francesco Facchinetti, mentre sul palco si alternano venti artisti in gara, grandi ospiti e momenti di celebrazione della musica.

La finale si aprirà con la sigla dell’Eurovision e l’inno della Repubblica di San Marino, seguiti dall’ingresso dei conduttori. Subito dopo, sarà assegnato il Premio alla Carriera ad Al Bano, che delizierà il pubblico con due esibizioni speciali: Il sole e La mia vita, accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti.

Si entrerà poi nel vivo della gara, con venti artisti pronti a contendersi il pass per l’Eurovision.

Oltre alla gara, il San Marino Song Contest 2025 ospiterà l’ex rappresentante sanmarinese all’Eurovision Senhit riceverà il Premio Ambassador ed eseguirà due brani, mentre La Rappresentante di Lista salirà sul palco per un’esibizione speciale con tre canzoni.

Ci sarà spazio anche per la solidarietà, con l’intervento della Fondazione Stelle di Marisa e il videomessaggio della presidente Daniela Ferolla.

Come si svolgerà la finale del san marino song contest?

Dopo ogni esibizione, gli artisti riceveranno un francobollo commemorativo e un lingotto celebrativo, simbolo della loro partecipazione all’evento. Il vincitore sarà decretato alla fine della serata e rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera.

Ecco a seguire gli artisti in gara nella finale del San Marino Song Contest. Cliccate su continua per scoprire anche testo e significato dei brani di alcuni dei rappresentanti italiani.

Cliccate in basso su continua per il live blogging della finale e scoprire chi ha vinto il San Marino Song Contest 2025.