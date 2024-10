Sanremo Giovani 2024: tutto il dolore e il senso di vuoto di Sea John in “Se fossi felice”

Sanremo Giovani 2024 – Questo e quello, Bella balla: significato del testo del brano con cui il duo partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO giovani 2024 questo e quello bella balla: SIGNIFICATO DEL BRANO

Una canzone in cui si osserva la bellezza, semplice e naturale. della persona amata, paragonandola a elementi come il mare, il tramonto e l’odore del pane.

Ne emerge anche un senso di malinconia e rassegnazione per il non poter avere l’amore che si desidera.

QUI potete ascoltare la canzone.

Sanremo giovani 2024 questo e quello bella balla: TESTO DEL BRANO

bombe non le lancerò

Anche se mi dimostri palesemente che vuoi la guerra

Ma con te non ci cascherò

Piuttosto, preferisco cascare in strada da una finestra

Forse non ti parlerò

Perché non riesco a dirti in altre parole che tu sei bella

E questo mi disturba un po’

Perché sembra che sa parlare solo terra, terra

Ma tu sei bella

Come le donne del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come l’odore del pane

Balla balla, nella balla

Bella

Come l’odore del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come le onde del pane

Bella balla, come sai fare

Bella

Balla

Bella

Balla

Vedo che vivi la tua vita con altri

Ma la mia mente sta ancora a pensarti

Mannaggia a questo cuore fragile-gile-gile-gile

E non mi muovo

Ma vedo mosso

La testa parte ed io cado in un fosso

come diceva De André

Più profondo di me

più profondo di me

Ma no, no, no

Io non cerco scuse

Ma solamente un modo per tirare avanti

È proprio sul tuo viso

Che ogni tanto scrivo

Giorni che non rido

La tua mano è dentro un’altra mano

Ma tu sei bella

Come le donne del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come l’odore del pane

Balla balla, nella balla

Bella

Come l’odore del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come le onde del pane

Bella balla, come sai fare

Bella balla

Balla bella

Bella balla

Balla bella

Bella

vorrei essere più poetico

Dire che sei bella non cattura tutto il merito

tu sei l’anelito di un astronauta

Nell’universo

il fremito di una carezza mentre mi addormento

proprio sul tuo viso, che ogni tanto scrivo

Giorni che non rido

La tua mano è dentro un’altra mano

Ma resta che tu sei bella

Come le donne del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come l’odore del pane

Balla balla, nella balla

Bella

Come l’odore del mare

Bella

Il sole sta per tramontare

Bella

Come le onde del pane

Bella balla, come sai fare

Bella balla

Bella balla

Bella balla

Bella balla

Bella balla

Bella balla

Bella balla

Bella balla