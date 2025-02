Nuova sfida per Bianca Atzei con Testacoda al San Marino Song Contest

Bianca Atzei parteciperà al San Marino Song Contest con il brano TESTACODA.

La cantautrice è reduce dalla pubblicazione dell’album 1987 composto da otto canzoni che racchiudono un mix tra un’anima dance e la vena romantica che ha sempre contraddistinto lo stile della cantante.

Bianca atzei al San Marino song contest con testacoda

L’artista parteciperà al San Marino Song Contest con TESTACODA (Apollo Records), il festival che si terrà l’8 marzo al Teatro Nuovo della Dogana. La vittoria garantirà all’artista selezionato un pass per l’Eurovision 2025, che si disputerà a Basilea, in Svizzera.

“Ho voglia di divertirmi – spiega Bianca –. Ho voglia di cantare, portare una canzone forte e potente sia vocalmente che concettualmente”.

Il brano, scritto dalla stessa Bianca Atzei insieme a Oscar Angiuli, Gianni Pollex, Roberto William Guglielmi, Antonella Sgobio e Diego Calvetti, affronta il tema delle relazioni sentimentali e della paura di lasciarsi andare in una storia d’amore.

“Sembra che non ci sia più spazio e tempo per avere una relazione compatta e duratura come può essere quella dei miei genitori – racconta Bianca –.

La verità è che si ha paura di condividere e dedicarsi a un’altra persona. Relazioni che si interrompono, persone che a un certo punto spariscono perché si è troppo concentrati su se stessi e stare soli forse è la cosa più giusta”.